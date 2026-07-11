JOYSOUNDのカラオケ最新機種「JOYSOUND X1」で展開するエンターテインメント・プラットフォーム「X PARK」では、プロダンスチーム「dip BATTLES」とのコラボイベントが24日から開催される。

目標点数は「82.100点」

今回のコラボイベントは、8月21日に東京・豊洲PITで開催されるdip BATTLESのワンマンライブ「MAX DECIBEL 25-26」を記念して実施されるもの。「― 8/21 ワンマン『MAX DECIBEL』とシンクロ ― プロダンスチームDリーグのdip BATTLESと最大音量で盛り上がろう!」と題し、JOYSOUND X1導入店舗のカラオケルームから、会員登録不要・無料で参加できる。

イベントでは、全国のカラオケルームをオンラインでつなぎ、リアルタイムで競い合える「採点イベントDX」を活用。参加者はカラオケの採点機能「分析採点AI+」で好きな楽曲を歌唱し、ワンマンライブの日付にちなんだ目標点数「82.100点」を目指す。

全国のdip BATTLESファン“デシベル”と点数や順位を競い合いながら、ワンマンライブに向けて盛り上がれる参加型企画となっている。

好きな選手を選べるデジタルショットも

入賞特典として、1～3位には、好きな選手(25-26 SEASON レギュラーダンサー)が選べる「ワンマン当日デジタルショット」とデジタルギフト券500円分をプレゼント。4～5位にはデジタルギフト券500円分、6～10位にはデジタルギフト券300円分が用意される。

参加方法は、「JOYSOUND X1」導入店舗でJOYPadキョクナビのバナーをタップし、「分析採点AI+」を予約して好きな曲を歌唱。TOP10にランクインした場合は、カラオケモニターに表示されているQRコードから申請する。

開催期間は7月24日から8月21日までで、各日11時から23時まで実施される。

ファンの「推し動画」がカラオケ背景映像に

さらに、イベント期間中のカラオケ背景映像には、ファンから募集した「推し動画」を大画面で放映。メンバーの魅力が詰まった特別な映像をバックに、カラオケを楽しめる。

採点結果や動画は、ハッシュタグ「#dipエクスパークmovie チャレンジ」を付けてSNSでシェアすることも呼びかけられており、カラオケルームとSNSの両方でワンマンライブへ向けた盛り上がりを広げていく。

dip BATTLESのワンマンライブ「MAX DECIBEL 25-26」は、8月21日に豊洲PITで開催。17時開場、18時開演となる。