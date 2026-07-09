2025年のヒット作を、カラオケルームで楽しめる――映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』が、JOYSOUND「みるハコ」で10日から9月9日まで無料配信される。

今回の配信は、7月24日に公開される映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』、映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』の公開を記念したもの。

対象となるのは、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入している全国のカラオケルーム。料金は無料で、別途室料が必要となる。再生時間は59分。

映画『仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者』は、異世界から現れたお菓子の力を持つ新たなヒーロー・仮面ライダーガヴの活躍を描く特撮アクション作品。人間を脅かす裏社会の魔族「グラニュート」の侵略に、孤独な運命を背負った若き戦士が立ち向かう。

ポップな“お菓子”の力とは裏腹に、大切な人々を守るため、自らの出自に葛藤し、傷つきながらも戦う新世代ヒーローの姿が描かれる。

JOYSOUND「みるハコ」は、カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイング、映画、アニメなどを視聴できるサービス。映像とともに会話や飲食を楽しめるプライベート空間として、同じ趣味の仲間と盛り上がりたい時や、自分だけの没入空間が欲しい時などに利用できる。