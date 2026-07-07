「わずか3秒のサウンドロゴ」がカラオケランキングの頂点に――CMでおなじみの「伯方の塩」が、JOYSOUNDの総合カラオケランキング(7月第1週)で1位を獲得した。

“超短尺”ゆえの高難度採点が火付け役に

JOYSOUNDは誕生から30年以上がたち、現在の配信曲数は44万曲を超える。その歴史の中で、わずか数秒のサウンドロゴが週間ランキングの頂点に立つのは、エクシングとしても初めての事例となる。

ランキング、「伯方の塩」が1位となり、2位にM!LK「好きすぎて滅!」、3位にVaundy「怪獣の花唄」、4位に高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」、5位にあいみょん「マリーゴールド」が続いている。集計期間は2026年6月29日から7月5日まで。

今回のランキング上昇の要因の一つが、カラオケ採点機能。全国のライバルと得点を競い合えるJOYSOUNDの採点機能「全国採点グランプリ」では、「伯方の塩」の6月の平均点数は61.360点。70点以上を取ることすら至難の業で、一般的な楽曲と比べても極めて難易度が高い楽曲とされている。

通常の楽曲であれば、ビブラートなどの歌唱テクニックを活かして得点を伸ばすことができるが、「伯方の塩」は約3秒という超短尺のため、一瞬の瞬発力と正確な音程の安定性がシビアに試される。この「わずか数秒でいかに高得点を出すか」というゲーム性が、短時間で何度も挑戦したくなるリピート歌唱を促し、ランキングを押し上げた。

10代から60代まで幅広く歌唱

「伯方の塩」を歌う層の幅広さも特徴の一つ。エクシングの歌唱データ分析によると、男性が58％、女性が42％と男性がやや高いものの、男女のバランスは良く、年齢層も10代の学生から60代のシニア層まで、世代を超えて幅広く歌唱されている。

一般的なヒット曲は、アーティストの属性や楽曲ジャンルによってメインの歌唱層が分かれる傾向があるが、長年CMなどを通じて親しまれてきた「伯方の塩」のサウンドロゴは、“全世代共通”の定番コンテンツとして、カラオケの場で広く定着しているという。

SNSとの相性の良さも、今回のブームを後押ししている。昨年12月の配信直後から、画面いっぱいに「伯方の塩」の文字が並んだ選曲履歴がシェアされるなど、視覚的なインパクトが話題に。今年6月には、最新のヒット曲や人気アーティストの楽曲が並ぶランキングの中に、約3秒の「伯方の塩」がランクインしているという驚きの光景が、タイムライン上で注目を集めた。

『サウンドロゴカラオケ AWARD 2027』参加企業を募集

このヒットの背景にあるのが、JOYSOUNDが展開するプロジェクト「サウンドロゴカラオケ AWARD」。「伯方の塩」は同AWARDへのエントリーを機にカラオケ配信され、今回、カラオケランキングで首位を獲得するまでのブレイクを果たした。

JOYSOUNDでは、第2弾となる「サウンドロゴカラオケ AWARD 2027」の開催を決定し、8月31日まで参加企業を募集している。カラオケ配信は2026年6月1日から11月30日まで、応援ステージは2026年12月1日から2027年1月11日まで、決勝ステージ・表彰式は2027年2月に都内会場で行われる予定だ。