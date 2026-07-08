「あの頃の熱狂」を手のひらで――JOYSOUNDを展開するエクシングは、選曲用端末「キョク NAVI」をモチーフにした音声ギミック付きカプセルトイを監修した。7月中旬から発売される。

「キョク NAVI」がミニチュアマスコットに

この商品は、JOYSOUNDを導入しているカラオケ店舗で2004年の登場以来、長年親しまれてきた選曲用端末「キョク NAVI」をモチーフにした音声ギミック付きマスコット。

分厚い「歌本」から番号を探し、赤外線リモコンで入力する選曲スタイルが主流だった当時、手元の液晶画面で楽曲を検索・選択できる「キョク NAVI」は、カラオケの選曲体験を大きく変えた端末だった。

近年、平成レトロやY2Kカルチャーへの関心が高まる中、当時を知る世代には“あの頃カラオケで歌った懐かしい思い出”を呼び覚ますアイテムとして、当時を知らない若い世代には平成ポップカルチャー特有のローテク感や懐かしさを「エモい」と楽しめる商品を目指して企画された。

「残酷な天使のテーゼ」「さくらんぼ」など全5種

ラインナップは全5種類で、2004年から2013年までのJOYSOUND年間カラオケランキングで1位を獲得した平成のカラオケシーンを代表する楽曲を収録。本体のボタンを押すと、楽曲のサビ部分が流れる。

収録されるのは、「残酷な天使のテーゼ」(2010年)、「さくらんぼ」(2004年)、「キセキ」(2008年・2009年)、「ヘビーローテーション」(2011年・2012年)、「女々しくて」(2013年)の5曲。

各商品には、選曲画面と、当時のカラオケをイメージした差し替え用の画面も付属。平成レトロな世界観をグッズとして飾ったり、写真に撮ってシェアしたりする楽しみ方もできる。

「世代を超えて楽しめる新しい音楽体験を」

エクシングは「2004年の登場以来カラオケシーンを革新し、長年親しまれてきた『キョク NAVI』と、平成を代表する人気楽曲を組み合わせることで、当時を知る方にはあの頃の熱狂を、若い世代の方には平成レトロな『エモさ』を感じていただき、世代を超えて楽しめる新しい音楽体験を目指しました」としている。

価格は500円で、発売元はトイズスピリッツ。全国のカプセルトイ売り場で展開される。