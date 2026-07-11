すかいらーくレストランツが運営する「しゃぶ葉」は7月16日から、「めんそーれ!沖縄グルメフェア」を全店で開催する。

どの食べ放題コースを選んでも「沖縄グルメ」が食べ放題

同フェアは7月16日～9月中旬まで開催する(予告なく販売を終了する場合がある)。どの食べ放題コースを選んでも、各コース内容に加えて沖縄グルメを無料で食べ放題で楽しめる。

フェア限定メニューとして、「沖縄そばだし」「ジューシー(沖縄の炊き込みご飯)」「紅生姜」「サルサソース」「タコミート」「シークワーサーゼリー」が登場。ドリンクバーを注文すると「シークワーサードリンク」も楽しめる。

本コースで楽しめるメニュー

銘柄豚「和豚もちぶた」が初登場

しっとりツヤのある肉質に、とろけるような脂の軽さと甘さが特長の銘柄豚「和豚もちぶた」が初登場。ひとくち噛みしめれば、ジューシーな旨みが溢れる。沖縄のソウルフードともいえる「沖縄そば」をイメージした新だしとの相性も抜群だという。

ファンの声から実現した新だし第10弾

豚のだしをベースに、かつおだしで香りも豊かに仕上げた「沖縄そばだし」。後味は軽く仕上げることを目指し、生姜でバランスを整えてた。豚の旨みとあっさりした優しい口当たりが特長。しゃぶ葉公式コミュニティ「おやさい学校しゃぶしゃ部」のだし開発プロジェクトにおいて、コミュニティ内投票で1位を獲得したものを第10弾のおだしとして実現した。

沖縄そばだし

沖縄そばだしに、うどん、紅生姜、お麩、お好みの具材を加えることで「沖縄そば風うどん」も楽しめる。

タコライスやジューシーなど沖縄メニューを用意

タコミートとサルサソースが登場。ご飯にサラダ用レタス、タコミート、サルサソースを合わせることで、沖縄のソウルフード「タコライス」を楽しめる。モッツァレラチーズをのせると、より本格的な味わいに。具材をクレープで巻き「タコス風」にアレンジすることもできる。

「ジューシー(沖縄の炊き込みご飯)」も登場する。豚だしとかつおをメインに、鶏のだしも少し加え、干し椎茸、ひじき、お揚げ、人参とともに炊き上げただしで再現した。

沖縄で親しまれる柑橘「シークワーサー」を使用したドリンクとゼリーも用意する。甘さは控えめで、皮の渋さと酸味のバランスがくせになる味わい。

ネコロボも沖縄の伝統衣装"かりゆし"姿に

子どもにも人気のネコロボが、"かりゆし"をモチーフにした装いにラッピング。しゃぶ葉公式コミュニティででアイデアを募集し、最終的に投票で最上位だったかりゆしに決定した。期間は7月16日～9月中旬まで。