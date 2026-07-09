レインズインターナショナルが展開する「牛角」は7月15日から、「牛角の夏祭り」を全国の牛角・牛角食べ放題専門店で開催する。

牛角の夏祭り

今回のテーマは、"子供も大人も楽しめるお祭りグルメ"。炙ったコッペパンに焼きたての牛カルビを挟んで楽しむ「牛カルビコッペ」(418円)や「いかやき」(550円)など、屋台の定番グルメを牛角ならではのスタイルで用意する。デザートには懐かしの「サクマドロップス」とコラボした「ザクザクキャンディーアイス～サクマドロップス～」(319円)や、「フローズンひとくちチョコバナナ」(319円)も登場する。童心に帰って屋台を巡るような高揚感や、お祭りならではのにぎわい、ワクワク感を牛角で楽しめる。

販売期間は7月15日～8月31日。食べ放題の「焼肉堪能コース」「牛角コース」「牛タンコース」「黒毛和牛コース」でも提供する(店舗によって、食べ放題のコース名が異なる場合がある)。

牛カルビコッペは、ワンハンドスタイルの焼肉メニュー。炙ったコッペパンにサンチュと焼きたての牛カルビをはさみ、お好みでマヨネーズをかければ完成。コッペパンを網の上で炙ることで、香ばしい風味とサクッとした食感を楽しめる。自分好みに仕上げるワクワク感や、マヨネーズを好きなだけかける"背徳感"も魅力のひとつ。さらに、大人向けには無料のコチュジャンを加えることで、甘辛い味わいにアレンジできる。

ザクザクキャンディーアイスは、砕いた「サクマドロップス」をラムネシャーベットにたっぷりとかけた、どこか懐かしさを感じる夏らしいデザート。色とりどりのキャンディーが宝石のようにきらめき、ザクザクとした食感と華やかな見た目が夏祭り気分を盛り上げる。

牛角の夏祭り

「炙って!たこやき」(319円)は、七輪で軽く炙ることで、外はカリッと、中はトロッとした食感に。屋台で味わう出来たてのような、熱々のおいしさとお祭り気分を楽しめる。

「七輪de焼きもろこし」(319円)は、屋台で味わう焼きもろこしをイメージした一品。七輪で焼くことで、醤油が焦げる香ばしさと、焼きたてならではのおいしさを楽しめる。粒をほぐしているため、シェアしやすいのもポイント。

「ちょこっとねぎ塩焼きそば」(319円)は、「秘伝の塩だれ」を使った特製焼きそば。焼肉の合間にも楽しみやすい、ちょこっとサイズで用意した。お好みで豚カルビをのせれば、焼肉店ならではの具だくさんな塩焼きそばとしても楽しめる。

「ホルモンMIX」(638円)は、特製醤油だれと黒煎り七味が香る「黒MIX」、塩だれとにんにくが食欲をそそる「白MIX」、ごま油の風味と青唐辛子の爽やかな辛さが楽しめる「青唐MIX」の3種類。脂の旨みあふれるホルモンは、キンキンに冷えたビールとの相性も抜群。期間中は、「アサヒスーパードライ キンキンタンブラー」を通常価格715円→特別価格638円で提供する。