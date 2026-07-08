フレッシュネスバーガーでは、7月15日よりハワイ気分を満喫できる夏限定フェア「フレッシュネス・アロハフェス」を開催します。本フェアでは、ハワイらしさ満載のバーガーや南国フルーツを使用したドリンクのほか、ビールとレモンサワーが290円とお得に楽しめるのだそう。ひと足先に実食したので、その魅力をお届けします。

食べて飲んでバケーション気分に浸る、ハワイフェアがスタート!

7月15日(水)から8月23日(日)まで開催される「フレッシュネス・アロハフェス」は、“五感で楽しむ、アロハな夏”をテーマに、ハワイで親しまれるメニューをアレンジしたバーガー2種と、南国フルーツを使用した「フローズンフルーツレモネードソーダ」2種が登場します。

さらに、期間中はビールとレモンサワーが終日1杯290円に! 通常では、16時以降のサービス「フレバル」でのみ、アルコール類が290円で提供されていましたが、本フェア中はアサヒ生ビール(一部店舗はアサヒスーパードライの瓶ビール)と店内仕込みのハチミツレモンを使用した『フレッシュネスレモンサワー』を終日お得な価格で味わえます。

今回登場する夏限定バーガーは、ビールとレモンサワーとの相性が抜群! おすすめのペアリングとともに2種のハワイアンバーガーを紹介します。

バーガーは、真っ青な海を眺めながら味わうブランチと夕陽を眺めながら味わうディナーをイメージした2種が登場。フレッシュネスバーガーらしく表現したハワイアンな味わいが特徴です。

『スパイシープルドポークバーガー』

『スパイシープルドポークバーガー』は、スパイシーで深みがある味わいとスモーキーな香りが魅力のハワイのローカルフード「プルドポーク」をメインに、BBQソースとレッドチェダーチーズ、色鮮やかなコールスローをオリジナルパティで挟んだバーガーです。

担当者によると、BBQソースをプルドポークに絡めずに、あえて後のせにすることで、食べる場所によって味のコントラストを出したのだそう。豚肉の旨みとスモーキーな味わいが引き立つ部分もあれば、BBQソースの甘みとコクをしっかりと感じられる部分もあり、その味わいの変化を楽しんでいるうちにペロリと食べ切ってしまいました。歯切れのよいやわらかなプルドポークの肉の旨みと野菜のフレッシュな食感が重なり合う、食べ応え抜群のバーガーでした。

『スパイシープルドポークバーガー』にはビールを合わせるのがおすすめ。爽快なのどごしが、肉の旨みやスパイシーな味わいをすっきりと引き立てますよ。

もう少しスパイシーさが欲しい人には、無料で自由に使用できる調味料「ワールドスパイス」の中からシラチャーソースを合わせるのがおすすめ。ガーリックが効いた甘辛のチリソースが食欲を掻き立てます。

『エッグベネディクトバーガー』

『エッグベネディクトバーガー』は、ハワイの朝食やブランチの定番であるエッグベネディクトを表現したバーガーです。半熟卵にオランデーズソースをたっぷりと合わせ、レッドチェダーチーズとベーコンをオリジナルパティで挟んでいます。

とろりと黄身が溢れ出す半熟卵とハーブソルトを加えたオランデーズソースで、全体的にコク深くまろやかな味わい。一見濃厚そうでボリューミーなイメージがありますが、満足感はありつつも食べてみると意外にも軽やか。ベーコンの塩気と旨みがアクセントとなり、リッチな味わいを楽しめます。

『エッグベネディクトバーガー』には、爽やかな『フレッシュネスレモンサワー』を合わせるのがおすすめ。半熟卵やオランデーズソースのまろやかな味わいを引き締めて、後口を軽やかに整えてくれます。

少しパンチを足したいときは、ワールドスパイスから「イタリアンウェイガーリック」を加えると、香ばしさが重なってより奥行きのある風味を楽しめます。

南国フルーツを使ったフローズンドリンクでリゾート気分に

果実を凍らせた“果実氷”を使用し、氷を一切使わずに最後まで濃厚な味わいを楽しめる「フローズンフルーツレモネードソーダ」からは、南国のフルーツを使い、サンライズとサンセットをイメージした2つのフレーバーが登場します。

朝焼けのビーチをイメージした『フローズンパイン&リリコイレモネードソーダ』は、フローズンパインとリリコイ(パッションフルーツ)を合わせたもの。酸味は控えめで、パインとパッションフルーツ、ハチミツレモンの爽やかな甘みが際立ちます。パッションフルーツの種の食感も楽しく、リフレッシュしたい時に飲みたくなる味わいです。

フローズンパインは飲み進めていくうちに溶けていくので、飲み終わってからのお楽しみにするのもおすすめです。

夕暮れのビーチをイメージした『フローズンマンゴー&グアバレモネードソーダ』は、フローズンアップルマンゴーとグアバを合わせたもの。マンゴーの芳醇な甘みとグアバの華やかな香りが重なり、贅沢な果実感を楽しめます。濃密な口当たりながら、レモンの爽やかな酸味が全体を引き締めて後味はすっきり。チルな時間を過ごしたい時にぴったりな一杯です。

フローズンアップルマンゴーは、ある程度溶けてから食べるととろっとした食感と濃厚な風味を楽しめますよ。

フェア期間中は、店内のBGMがハワイアンミュージックに、テーブルにはハワイの装飾にも使われるデンファレやモカラの一輪挿しが飾られ、五感でハワイ気分を満喫できます。南国の雰囲気を味わいに、お近くの店舗に足を運んでみてはいかがでしょうか？