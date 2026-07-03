レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は7月15日より、「韓国フェア」を開催する。

韓国フェア

「体に優しく、良いものを」をテーマに、韓国で親しまれている鍋料理と、韓国の食卓に根付く"パンチャン文化"を取り入れた期間限定フェアを開催する。辛さだけではない、韓国鍋の多彩な魅力が楽しめる。

今回のフェアでは、韓国の食卓に欠かせない"パンチャン(小皿料理)"をイメージした期間限定メニューが登場する。鍋とともにさまざまな料理を少しずつ味わいながら、韓国の食卓を囲むような"パンチャン文化"が楽しめる。

韓国鍋の販売期間は7月15日～9月15日。対象コースは、「豚コース(お肉全6種)」(4,378円)、「牛コース(お肉全10種)」(4,708円)、「黒毛和牛コース(お肉全11種)」(5,918円)、「霜降り黒毛和牛コース(お肉全12種)」(7,568円)。小学生未満は無料、小学生は半額、60歳以上は500円引きとなる。

2種のだしで味わう韓国鍋

3種の魚介香る 海鮮チゲだし

「海鮮チゲ」は、魚介の旨みと唐辛子の辛味を生かした、韓国を代表する鍋料理の1つ。温野菜では、コチュジャンや粉唐辛子、ニンニクに加え、あさり・カニ・オキアミなどの魚介エキスを合わせることで、奥深い味わいに仕立てた。複数の魚介が織りなす濃厚なコクと、唐辛子のほどよい辛味が調和した、後を引く"旨辛"な味わい。

牛肉の旨みあふれる コムタンだし

淡い乳白色が特長の「コムタン」は、牛肉や牛骨などを煮込んだ、韓国を代表する伝統的なスープ。牛の旨みが溶け込んだ、まろやかでやさしい味わいが魅力で、韓国では日常の食事としてはもちろん、滋養をつけたいときにも親しまれている。温野菜では、野菜やお肉などの素材本来の美味しさを引き立てるよう、牛の旨みをじっくり引き出しながらも、すっきりとした後味に仕立てた。

ヤンニョンジャン

「ヤンニョンジャン」は、唐辛子、ニンニク、醤油、生姜などを合わせて作る、韓国料理に欠かせない万能調味料。ピリッとした辛味に加え、発酵由来の旨みとコクが特長で、料理全体の味を引き締める。

韓国の食卓を彩る「パンチャン(副菜)」

パンチャン(小皿料理)をイメージしたメニューとして、「三種の国産野菜ナムル」「ピリ辛韓国きゅうり」「ロゼクリームトッポギ」「豆乳冷麺(温野菜流コングクス)」が登場する。

三種の国産野菜ナムル

韓国の定番副菜であるナムルを、オクラ、甘にんじん、豆もやしを使って仕上げた。ごま油と塩をベースに、ニンニクの香りをほどよく効かせることで、素材の持つ自然な甘みと旨みを引き立てている。シャキッとした食感とやさしい味わいが楽しめる、ヘルシーでバランスの良い一品。

ピリ辛韓国きゅうり

ピリ辛韓国きゅうりは、ヤンニョンジャンで仕上げた、ピリ辛味の韓国風きゅうりおつまみ。きゅうりのみずみずしくさっぱりとした食感に、ヤンニョンジャンの程よい辛味と旨みが加わり、あとを引く味わいに仕上げた。

ロゼクリームトッポギ

韓国で人気のロゼクリームトッポギを、牛乳・生クリーム・シュレッドチーズにヤンニョンジャンを合わせ、温野菜流にアレンジ。ヤンニョンジャンのほどよい辛味と、クリームのまろやかなコクが絶妙に調和した、やさしい味わいが特長。辛いものが苦手な人でも食べやすい、見た目も鮮やかな一品。

コングクスは、すりつぶした大豆から作った冷たい豆乳スープに麺を合わせた、韓国の夏を代表する冷たい麺料理。温野菜では、利尻昆布だし・豆乳だし・ごまだれを独自に合わせ、濃厚でありながら飲み飽きない味わいに仕上げた。

このほか、前菜や逸品料理、サラダなど、食事の合間の箸休めからお酒のおともまで、幅広く楽しめる副菜を豊富に取り揃えている。食べ放題の全コースでは、これらの定番メニューに加え、期間限定メニューも食べ放題で楽しめる。

韓国鍋と楽しむ、今が旬の季節野菜

韓国鍋におすすめの国産野菜として、夏が旬の「白ナス」と「オクラ」が登場する。みずみずしくやわらかな白ナスは、しゃぶしゃぶにすることでとろけるような食感に。一方のオクラはほどよい粘りとシャキッとした食感が特長で、韓国鍋との相性も抜群だという。お出汁がしっかりと染み込むことで、子どもでも食べやすく、家族みんなで安心して楽しめる。

韓国の夏を感じる、ひんやりデザート

ヨーグルトアイスとレモンのピンス

「ヨーグルトアイスとレモンのピンス」は、韓国で人気のヨーグルトアイスと、韓国の夏の定番デザート「ピンス」を組み合わせた、夏にぴったりの韓国風デザート。レモンのさっぱりとした酸味とクリーミーなヨーグルトアイスが調和し、爽やかで後味の軽い味わいに仕上げた。

韓国鍋の御膳(食べ切りセット)も用意

夏限定メニューを気軽に楽しめる御膳スタイル(食べきりセット)として、「海鮮チゲ鍋御膳」と「コムタン鍋御膳」を一人前2,838円で販売する。

セット内容は、お肉(3皿)に加え、季節野菜の白なす・オクラ・洒羅ねぎと、こだわり野菜盛り、三種の国産野菜ナムル、豆乳冷麺(温野菜流コングクス)、選べる〆またはごはん、デザートのヨーグルトアイスとレモンのピンス。

おだしは、海鮮チゲだしまたはコムタンだしに加え、8種類から選べるおだしを組み合わせた"二色鍋"で提供する。