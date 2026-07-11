栃木県なかがわ水遊園で先日、「カヤネズミ」の赤ちゃんが誕生したのですが、“日本最小のねずみ“の赤ちゃんということで、想像以上の小ささに驚きの声があがっています。
先日、カヤネズミの赤ちゃんが生
まれました!
現在はバックヤードですくすく成長中🐁
(@tnapofficialより引用)
こちらが、日本最小のねずみ「カヤネズミ」の赤ちゃんです。カヤネズミの体長はわずか5～8㎝、大人の親指程度の大きさしかないのだとか。その赤ちゃんということで、とにかく小っちゃい!
このニュースに、SNSでは「ちっちゃ!」「可愛い〜〜〜!!!」「あまりにも天使」「シルバニアのファミリーやん」「ちっこい。。かわいい」「おめでとうございます」「元気に大きくなってねー」などなど、驚きと喜びの声が続々と寄せられています。
忙しい日常に癒しのひとときを届けてくれた小っちゃな天使。表舞台に現れる日が待ち遠しいですが、今は、小さな命がすくすくと育つよう見守りたいですね。これからの成長が楽しみです!
先日、カヤネズミの赤ちゃんが生— 栃木県なかがわ水遊園【公式】 (@tnapofficial) July 7, 2026
まれました！
現在はバックヤードですくすく成長中🐁 pic.twitter.com/JasEEdN2mx