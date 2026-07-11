栃木県なかがわ水遊園で先日、「カヤネズミ」の赤ちゃんが誕生したのですが、“日本最小のねずみ“の赤ちゃんということで、想像以上の小ささに驚きの声があがっています。

先日、カヤネズミの赤ちゃんが生

まれました!

現在はバックヤードですくすく成長中🐁

(@tnapofficialより引用)

こちらが、日本最小のねずみ「カヤネズミ」の赤ちゃんです。カヤネズミの体長はわずか5～8㎝、大人の親指程度の大きさしかないのだとか。その赤ちゃんということで、とにかく小っちゃい!

このニュースに、SNSでは「ちっちゃ!」「可愛い〜〜〜!!!」「あまりにも天使」「シルバニアのファミリーやん」「ちっこい。。かわいい」「おめでとうございます」「元気に大きくなってねー」などなど、驚きと喜びの声が続々と寄せられています。

忙しい日常に癒しのひとときを届けてくれた小っちゃな天使。表舞台に現れる日が待ち遠しいですが、今は、小さな命がすくすくと育つよう見守りたいですね。これからの成長が楽しみです!