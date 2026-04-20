その可愛らしい見た目から"砂漠の妖精"とも呼ばれるネズミ「グンディ」。足立区生物園では今日も、家族仲睦まじく過ごすグンディの姿が……。

赤ちゃんグンディたち、お母さんの背中の上で安心だね

(@seibutuen_infoより引用)

お母さんグンディの背中にピタッと乗っかるベビンディたち、めちゃくちゃ可愛いですね。安心しきっている表情が、たまりません! “砂漠の妖精”と呼ばれるのも納得の可愛さです。

この光景に、SNSでは「ぬくぬくもふもふ!!」「お母さんに乗っかりグンディ……かわいいw」「おしりがたまらんなぁ」「きな粉餅だね」「まぜて、わたしも混ぜて!!!」「特盛たまらん」といった声が続々と寄せられ、執筆時点までに4.3万ものいいねを集めています。

また、グンディの存在を初めて知った人も多く、「グンティ????!」「グンディってなに!!飼えるの!?」「なんか可愛い小動物みつけた」「なに?この生き物初めて見た可愛すぎる」といった声も。またまた、多くの人のハートを鷲掴みにしてしまったようです。

ちなみにグンディは、群れ同士でさまざまなコミュニケーションを行う生き物で、鼻先をつけ合ってキスのような行動を取ったり、仲間同士でぴったり重なり合ったりする姿がよく見られるのだとか。足立区生物園に足を運べば、そんな癒しの光景に出会えるはず。ぜひグンディに会いに行ってみてくださいね。