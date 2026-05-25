温泉につかったり、のんびり昼寝したりする姿がかわいい人気者のカピバラですが、“下から見たこと”ってありますか? 実は今、栃木県のなかがわ水遊園【公式】が投稿した、カピバラのミチルを真下から眺められるレア映像が、SNSで大きな話題になっているんです。

なかがわ水遊園では魚以外も泳ぎます🏊

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カピバラのミチルがトンネル水槽を泳いでいました!

下からのミチルは肉球も前歯も見放題です👀

(@tnapofficialより引用)

映像に映るのは、トンネル型の水槽を気持ちよさそうに泳ぐカピバラのミチル。通常、カピバラは陸上でのんびりしている姿を見ることが多いですが、“魚以外も泳ぐ”という同園では、水中を泳ぐ姿を真下から観察することができるのだとか。

注目は、ぷにっとした肉球とかわいい前歯。下からのアングルだからこそ分かるカピバラのチャームポイントがたまりません!

この動画が公開されると、「ふぁー! これは見てみたい!」「魚やペンギンはよく見れるけど、これは貴重ですね」「これマジで衝撃…カピバラの腹側から見る肉球と歯、魚よりよっぽど生き物感すごいな」「わぁ、貴重な動画ありがとうございます!」「見方が変わって見えるの面白い」と話題に。

水中を泳ぐカピバラを真下から眺められるという、なかがわ水遊園ならではの体験。みなさんもぜひ、カピバラの裏側を覗きに足を運んでみてはいかがでしょうか。