静岡県沼津市にある「あわしまマリンパーク」で6月8日、コツメカワウソの三つ子の赤ちゃんが誕生。くっついて離れないベビーたちの姿が「かわいすぎる!」と、SNSで話題になっています。

【お知らせ📣】

6月8日、コツメカワウソのゆきとコハクの間に、

3つ子の赤ちゃんが誕生しました!

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誕生から1か月が経ち、

3頭とも元気いっぱいに、順調に成長しています。

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現在は子育てに専念しているため、

当面の間、ゆきとコハクの展示はお休みさせていただきます。

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また、公開時期につきましては、

親子の様子や成長の状況を見ながら検討してまいります。

決まり次第お知らせいたしますので、

何卒ご了承ください。

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ゆき、コハク、そして3つ子ちゃん達の成長を、

温かく見守っていただけますと幸いです。

(@A_shimatarouより引用)

見てください、このほやほや&ふわふわの三つ子ちゃん。開いているんだか見えているのかもわからない小さなお目目、まぁるい頭、ほわほわの毛並み、どこから見ても“かわいい”ですね。

この画像を見た人からは、「やばい、可愛い 可愛すぎる」「いやいやいや、ぬいぐるみより可愛いんですけど」「ほわほわやないかーーーーい!!!!」「何この可愛さMAX.....見てるだけで癒される...」「可愛すぎてガチで震えた」などなど、あまりの可愛さに、完全にノックアウトされてしまう人が続出。

さらに、くっついて離れない様子に、「そんなくっつくなよ可愛いすぎるだろ〜」「お団子が並んでいるみたい」「エクレアみたいで可愛い」「黒ごまのおはぎみたい!!」という声も寄せられ、執筆時点までに7.9万いいねを獲得しています!

祝福と健やかな成長を願うコメントも相次いだ今回の投稿。この先の成長記録にも、目が離せませんね。