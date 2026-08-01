楽天グループが運営する「楽天トラベル」は7月31日、2026年7～8月における「オールインクルーシブ」を楽しめるクチコミ評価が高い宿泊施設の人気ランキングを発表した。集計日は2026年7月22日。関東近郊の9都県(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県)にあり、7月22日時点のクチコミ評価が4.3以上の宿泊施設を対象に、宿泊プランまたは部屋タイプ名にキーワード「オールインクルーシブ」を含む対象宿泊期間の予約泊数を集計した。

楽天トラベル 2026年夏 夏の人気上昇都道府県ランキング

宿泊料金に食事や飲み物、アクティビティなどのオプション費用を含んだオールインクルーシブは近年継続的に人気が高まり続け、プランを提供する宿泊施設数は前年比で約1.2倍に増加している。猛暑日が続く気候の中、オールインクルーシブは天候の変化や気温を気にせず快適に過ごせる点や、宿泊料金に様々な料金が事前に含まれている費用面での安心感から注目を集めているとみられる。2026年7月～8月におけるオールインクルーシブプランの予約泊数は、前年同期比1.4倍超と好調に推移している。最も利用が多いのは子連れの家族旅行で、前年同期比でも1.4倍以上に伸長。次いで男女2名利用が多く、その他の一人旅などすべての宿泊構成において前年同期比の予約が伸長している。

こうした傾向を受け、関東近郊にある宿泊施設を対象に人気の宿泊施設ランキングを算出した結果、1位は静岡県の「伊東ホテルジュラク」となった。

同施設は、2024年7月にオールインクルーシブホテルとしてリニューアルオープンした。グループごとに遊べる半個室のボードゲームエリアを備え、他にも石鹸作りなど季節ごとに異なるテーマの小物作りや、水引制作、写経体験、編み物、ぬりえ(大人用・子ども用)など館内で豊富なアクティビティを楽しめる。フリードリンクを提供する広々としたラウンジでは、夜には生演奏を実施する。地場の食材を使用した夕食はブッフェ形式で提供しており、ソフトドリンクやアルコールも充実している。

2位の静岡県「焼津温泉 焼津グランドホテル」は、駿河湾と富士山が目の前に広がる足湯テラスとラウンジが特徴的なリゾートホテル。ボールプールや積み木など豊富なおもちゃで遊ぶことができるキッズ広場に加え、ライブラリーエリアやスポーツゲームエリアなどの室内アクティビティが充実している。宿泊者専用のテラスでは、ドリンクやオリジナルスイーツを提供し、他にも家族や友人同士で楽しめるパターゴルフやモルック、グランドカーリングなど屋外でスポーツを楽しめるエリアも用意されている。焼津の海鮮を使用した和洋中の料理60種類を提供するディナーブッフェでは、石窯で調理したピザなどできたての料理を堪能することができる。

3位の山梨県「1000Mのおもてなし 八ヶ岳 ホテル風か」のオールインクルーシブサービスには、ヤギの親子との散歩・餌やり体験や焚き火で作る焼きマシュマロ、チェックイン後のウェルカム窯焼きピザなどが含まれている。夕食は2種類のフレンチコースから選ぶことができ、食事の際やテラスでも楽しめる夜のバータイムに、山梨県産のワインや日本酒をはじめ約50種類のドリンクを好きなだけ味わうことができる。