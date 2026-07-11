「ホントに神に近づいた人だった気がするわ」お笑いタレントの明石家さんまが、シャンソン歌手で俳優の美輪明宏さんを追悼した――。

明石家さんま

美輪明宏さんとの初対面「俺と大竹さんで…」

6月20日に老衰のため、91歳で死去した美輪さん。さんまは、4日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、「美輪明宏さんが亡くなられて……」と沈痛の声。「IMALUが生まれるときに、ちょっとなかなか生まれてないっていうので。お医者さんが、“歩いてください”と。俺と大竹さんで、1週間ぐらい散歩してた」と切り出し、「美輪さんが近所に住んでらして。俺らが歩いてたら、ピンクのジャガーがブーンと。窓が開いて、美輪さんが“幸せそうね”って言って去って行かれて。それが美輪さんと初めてバッタリ会った日」と回想した。

「美輪さんとやりたいがために、深夜にわざわざレギュラー番組をやって」と振り返ったさんま。「美輪さんは、いろいろ世話になったり。雑談してるだけで、ありがたいねん。こっちは」と話し、「会うのが楽しみで。だから、美輪さんとはよくお仕事をさせてもらって。こっちから指名。“美輪さんと”って。とにかく会いたくなる人で」としんみり。子供のころに長崎で被爆し、戦後の日本を生き抜いた美輪さんへ、「とんでもないハングリー精神というか。反骨精神で生きてこられて。それでも堂々と。過去の話を聞くと、“へぇ、すごいっすね……”しか」と尊敬の念を込めた。

また、「“こうしたほうがいいわよ、ああしたほうがいいわよ”って言うことは、全部間違っていようが、こっちが正しいんだ! って思うような存在やな」と語ったさんまは、「もうホントに神に近づいた人だった気がするわ」としみじみ。「いろんなことを教えていただいて、いろんな話を聞かせていただいて。本当に俺は幸せでした」としながら、「その2週間前に玉緒さんですから……。俺が世話になったすごい人たちが、亡くなって……」と胸中を吐露。「世話になった人がなんでやねん? こんだけ俺が大事にしてた人がなんでやねん? って思うけど。“そや、歳や”って」と、自身も年を重ねたことを痛感している様子だった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。