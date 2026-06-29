松嶋菜々子、『GTO』で反町隆史と再び夫婦共演　初回冒頭4分で“衝撃展開”予告

反町隆史主演のカンテレ・フジテレビ系ドラマ『GTO』(7月20日スタート、毎週月曜22:00～ ※初回15分拡大)に、反町の妻・松嶋菜々子が冬月あずさ役で出演する。1998年版『GTO』で鬼塚英吉と冬月あずさとして共演した2人が、28年の時を越えて連続ドラマで再び共演。松嶋は「ドラマと共に人生の歴史を思い出すような、長い年月が経っても記憶に残る作品だったのだと改めて感じました」と語り、初回放送の“冒頭4分”では衝撃の展開が待ち受けるという。

松嶋菜々子

松嶋菜々子、冬月あずさ役で登場

松嶋が演じる冬月あずさは、1998年版『GTO』で、鬼塚が赴任する武蔵野聖林学苑高等学校の同僚教師として登場。容姿端麗で学園の“マドンナ的存在”でありながら、キャビンアテンダントになりたいという夢がかなわず、教師という仕事にどこか割り切れない思いを抱えていた。

しかし、型破りな鬼塚の言動に振り回されながらも、生徒と本気で向き合う姿勢に触れる中で、次第に心を動かされていく。鬼塚と冬月がぶつかり合いながら築いていった関係性は、今も多くの視聴者の記憶に残る名場面を生んだ。

今回、2026年版で再び冬月あずさとして登場する松嶋は、キャビンアテンダントの衣装に身を包んだ役ビジュアルも公開。キャリアを重ねてきた冬月が、2026年版の物語にどのように関わっていくのか注目される。

2024年『GTOリバイバル』では“夢の夫婦共演”が反響

冬月は、2024年に放送された『GTOリバイバル』にも登場。かねてからの夢だったキャビンアテンダントを実現し、現在も働き続けていることが明らかになった。

本編のラストでは、生徒を救った鬼塚との共演や、横並びで歩く鬼塚と冬月の2ショットが描かれ、“夢の夫婦共演”として大きな反響を呼んだ。

松嶋は今回の出演決定について、「『GTOリバイバル』では共演者の方々に久しぶりにお会いし同窓会のような特別な時間でした」と回想。「今回は、脚本が遊川さん、演出が中島監督と28年前の当時と同じスタッフが集結したこともあり、撮影がとても楽しみですが緊張感もありました」と語っている。

また、『GTOリバイバル』放送後の反響については、「鬼塚先生との関係がその後どうなっているのかなど、リバイバル前も後もたくさんのお声がけをいただきました」とコメント。「リバイバルを当時の生徒と同世代の方が子どもと一緒に観ましたと言っていただけたり、教師になることを決めた方や結婚を決めた方、ドラマと共に人生の歴史を思い出すような、長い年月が経っても記憶に残る作品だったのだと改めて感じました」と、作品への思いを明かした。

「大人になった鬼塚の活躍をどうぞお楽しみください」

今回の2026年版では、鬼塚英吉と冬月あずさという『GTO』を象徴する2人の物語が再び動き出す。初回放送の“冒頭4分”では衝撃の展開が待ち受けているという。

松嶋は視聴者に向け、「今の時代に改めて訴えたい鬼塚先生の熱い思いが連続ドラマで復活します。当時の面影が残りながらも成熟して大人になった鬼塚の活躍をどうぞお楽しみください」と呼びかけた。

出演は反町、松嶋のほか、生見愛瑠、工藤阿須加、高橋メアリージュン、市川知宏、夙川アトム、近藤芳正、宇梶剛士、稲垣来泉、及川桃利、大島美優、梶原叶渚、川口和空、北里琉、柴崎楓雅、難波碧空、西浦心乃助、堀口真帆、森本陸斗ら。脚本は遊川和彦氏、演出は中島悟氏、松田健斗氏が務める。

【編集部MEMO】

松嶋菜々子は、1973年10月13日生まれ、神奈川県出身。主な出演作に、ドラマ『やまとなでしこ』『利家とまつ～加賀百万石物語～』『救命病棟24時』『家政婦のミタ』、映画『リング』『ホワイトアウト』『藁の楯』などがある。2024年放送の『GTOリバイバル』でも冬月あずさ役で出演し、2026年版『GTO』で再び同役を演じる。

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