思い立って週末旅行へ出かける。プール付きの一軒家を借り、家族でビーチへ向かう――そんな理想の夏休みを描くも、開始10分ほどで不穏な空気が漂い始める。ジュリア・ロバーツ主演のNetflix映画『終わらない週末』は、何が起きているのか分からない恐怖をじわじわと味わわせる。ディストピア好きなら見逃せない一本だ。

人を信じない主人公と、信じたい夫…家族を襲う説明不能の異変

ジュリア・ロバーツ演じる主人公アマンダは、とにかく人を信用しない。ニューヨークの広告業界で働くバリキャリで、休む暇なく仕事に追われる日々が、その疑り深い性格をさらに加速させていることを冒頭から感じさせる。「私、人が大っ嫌いなの」と言い切るセリフには、思わず苦笑してしまう。

不穏な映画の始まりは、神経質で、何をするにも攻撃的なアマンダという人物そのものから漂い始めるのだ。しかも、物語が進むにつれ、彼女の猜疑心がディストピアの世界観とシンクロしていく面白さがある。巨大なタンカーが浜辺へ突っ込み、スマートフォンはつながらず、テレビもインターネットも機能しない。説明のつかない出来事だけが次々と起こる。

世界が少しずつ壊れていくなかで、アマンダの家族それぞれの反応の違いが際立ってくる。イーサン・ホークが演じる夫クレイは、アマンダとは対照的な存在だ。私立大学で教える教授という設定で、人を信じようとする穏やかな性格。息子と娘を見守りながら、神経質な妻に振り回されても感情的にならず、状況を冷静に受け止めようとする姿には思わず味方をしたくなる。それなのに、不思議と魅力がない。この四人家族の主導権を握っているのはクレイではなく、アマンダなのである。

物語はさらに緊張感を増す。夜になって突然、別荘のオーナーを名乗る親子が現れるのだ。ただでさえ不可解な出来事が起こり続けるなか、この親子の言葉を信じるべきなのか、それとも疑うべきなのか。マハーシャラ・アリ演じる父親G・Hとアマンダのやり取りは、なかなかにイライラさせる。『プリティ・ウーマン』や『ノッティングヒルの恋人』でチャーミングな笑顔を振りまいてきたジュリア・ロバーツが、夫ではなく、彼の前でとびきりの笑顔を見せるのはなんとも皮肉だ。

サイバー攻撃、情報依存、社会の分断…現代に迫るディストピア

本作は、サイバー攻撃や情報インフラへの依存、社会の分断といった現代的なテーマを扱っている。ただし、終末の全貌を描くのではなく、その断片だけを積み重ねる。「何が起きているのか分からない」という不安そのものが、本作最大の恐怖なのだ。

約140分という上映時間は決して短くない。それでも、不思議と長さは感じない。テンポよく謎を解いていくタイプの作品ではなく、派手なパニック映画のように目まぐるしく展開が変わるわけでもない。それでも「次は何が起きるのか」だけでなく、「いま起きた出来事にはどんな意味があるのか」と考えながら見続けてしまう。観客は限られた情報だけを頼りに、自分なりの答えを探し続けることになる。見終わったあと、思わず考察を読みたくなる人も多いはずだ。

とはいえ、最初は何も調べずに見てほしい。登場人物と同じように「分からない」状態を体験することこそ、この映画の醍醐味なのである。

本作の制作背景も興味深い。バラク・オバマ元大統領とミシェル・オバマが設立した制作会社Higher Ground Productionsが製作を担っている。オバマ元大統領自身が原作小説を読書リストで紹介し、脚本に助言したというエピソードまである。

もちろん、制作会社としても実績は十分だ。ドキュメンタリー映画『American Factory』(2019年)で米アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞し、今回紹介している『終わらない週末』は2023年の配信当時、Netflix歴代英語映画の視聴ランキング5位を記録した。

監督・脚本は『Mr. Robot』のサム・エスメイルが担当した。アマンダという人物像には、エスメイルの監督の狙いが色濃く表れている。Netflixの公式インタビューで「ジュリア・ロバーツを起用した利点は、好感度を気にしなくていいこと」と率直に語っている。誰からも好かれるスターだからこそ、ここまで尖った嫌われ役が成立する。実際、アマンダは記憶に残るほど嫌な女だ。

そして、この作品を忘れがたいものにする理由がもう一つある。『フレンズ』を見ていた世代なら、思わずニヤリとしてしまうシーンがあるからだ。終末が迫る世界でさえ、人は「見届けたい物語」を手放さない。そのささやかな執着が、この重苦しい映画にほっと息をつけるわずかな温度を与えている。

猛暑で外に出る気力がない夜だからこそ、エアコンの効いた部屋で、不穏な世界にのみ込まれたい。