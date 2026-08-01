次世代芸人のお笑い賞レース『ツギクル芸人グランプリ2026』の決勝が1日、東京・台場のフジテレビから生放送され、相性はいいよねが7代目のチャンピオンに輝いた。

相性はいいよね

漫才・ピン芸・コントなどジャンルを問わず、今後の芸能界を担うであろう“次世代のスター芸人”を発掘するために日本音楽事業者協会とフジテレビがタッグを組んで開催する同大会。

7回目の開催となる今年、決勝に進んだのは、【Aブロック】惹女香花、ネコニスズ、ぎょねこ、花ブービー、センチネル、【Bブロック】ツンツクツン万博、イチゴ、リバーマン、春とヒコーキ、エビカレンダー、【Cブロック】ヒロ・オクムラ、相性はいいよね、ヤッホイ、群青団地、フランツの15組。

ここから、Aブロックは花ブービー(プロダクション人力舎)、Bブロックはツンツクツン万博(グレープカンパニー)、Cブロックは相性はいいよね(サンミュージックプロダクション)が1位となり、ファイナルステージに進出。花ブービーに4票、ツンツクツン万博に2票、相性はいいよねに4票入り、同票の中で視聴者投票が入った相性がいいよねが制して優勝となった。