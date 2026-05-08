熊本県阿蘇市にある動物テーマパーク「阿蘇カドリー・ドミニオン」に3月24日、ラマの女の子が誕生しました。まだ生後1カ月だというのに、すでに「姫」の風格と美貌を持ち合わせているのだとか。

ワタクシ3月24日に生まれました、ラマ家の長女です。

父が坊ちゃん、母がお嬢、兄が若さまなので、「もう姫でしかないじゃん…」

と、来る人来る人が申しております。

姫の風格がありますかしら?

(@cuddlykouhouより引用)

なんてエレガント。長いまつ毛と上品な口元、脚は美しく折りたたまれ、背中から首にかけて、さらに耳の先までピンっとのびていて、まるで王家の佇まい。生後1カ月とは思えません!!

名前を募集するまでもなく、すでに「姫」という名に決まりそうですが、SNSに寄せられたコメントを見ると、「めちゃくちゃ可愛いお姫様」「まつ毛長くてかわいい～」「脚の折り方がもう姫さま」「めっちゃ美人だし 中世のお姫様のような風格が漂ってるw」「清楚でエレガントでしてよ」とみなさんメロメロの様子。「姫」という名前にも納得のようです。

生まれながらの気品をまとった“ラマ家の姫”。その優雅な姿、ぜひ間近で観察してみてはいかがでしょうか? これからも姫の成長が楽しみですね。