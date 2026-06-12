兵庫県のサファリ「姫路セントラルパーク」で4月末、ビーバーの双子の赤ちゃんが誕生しました。生後1カ月を迎えたベビーバーは、毎日が発見の連続。そんな中、公式Xに投稿された動画では、赤ちゃんが“とあるもの”に興味津々でかぶりつく姿が話題に。

そこで問題です。ベビーバーが夢中になって噛み噛みしているものは、一体何でしょうか?

これっておいしいの〜?🦫

(@HcpSafariより引用)

ベビーバーがかぶりついているこげ茶色の大きな物体、何だか分かりますか? サーフボードや大きな葉のような形をしていて、しかも肉厚。表面は爬虫類の体のように見えますが、フォロワーからは「一瞬、ホッケかとおもったよ…」という声も。もう少し引いて見てみると……

もうお分かりですね。画面左にいるのはお母さんビーバー。ベビーバーが食べようとしていたのは、お母さんの尻尾でした!笑 それにしても、ビーバーの尻尾ってこんなに大きいんですね。ベビーバーが小さ過ぎるのかな?

お母さんの尻尾を食べ物と勘違いしたベビーバーは、小さな指で一生懸命に持ち上げては噛み噛み。めちゃくちゃ可愛いですよね。SNSでも、「めちゃ食べようとしてる!!笑!」「アムアムしとるの可愛い」「大きな葉っぱだねぇ(違う違う)笑」「それお母さんの尻尾(笑)」「可愛すぎてきゅん♡」といった反応が多数寄せられています。

ちなみに、ベビーバーは毎日12時～13時に一般公開中。また、ベビーバーたちが水に慣れるための特別プログラム「ぷかぷかタイム」もスタートしています。今しか観られないベビーバーたちの可愛い姿、ぜひ間近で観てみてくださいね。