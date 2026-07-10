モスフードサービスが展開する「モスバーガー」は7月15日、「アボカド タコスバーガー」(630円)と「ブラックアンガスバーガー」(730円)を全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)で発売する。

アボカドのまろやかさがプラス「アボカド タコスバーガー」発売

同チェーンでは、昨年、夏の味覚・彩りを魅せる商品としてモスタコスバーガーを発売。モスならではのアレンジとして、タコスソースに味噌を加えることで、さっぱりとした味わいの中にコクを感じられる仕立てが好評を博した。今年は、タコスと相性の良いアボカドを使用したアボカド タコスバーガーが新登場する。

パティの上にチェダーチーズベースのスライスチーズ、ハーフマヨネーズタイプを重ね、食感のアクセントとなるスライスオニオンを乗せた。さらにトマトと、タコスと相性の良いアボカドをトッピングし、タコスソースを合わせた。アボカドが加わることでまろやかな味わいを楽しめる。"くし切りレモン"を添えて提供されるため、好みに合わせて味の変化を楽しめる。パティを1枚追加した商品「ダブル アボカド タコスバーガー」も用意する。

昨年300万食突破の「モスタコス」「スパイシーモスタコス」も登場

同時に、昨年累計300万食を突破した「モスタコスバーガー」(570円)と「スパイシーモスタコスバーガー」(620円)も発売する。

モスタコスバーガーは、パティにチェダーチーズベースのスライスチーズ、ハーフマヨネーズタイプ、トマトを重ね、たっぷりのレタスにタコスソースを合わせた商品。タコスソースは、トマトをふんだんに使用することで全体的にさっぱりとした味わいにしつつ、チリパウダーやクミンなどのスパイスで香りを立たせた。また、隠し味に味噌を加えて甘みとコクも感じられる仕立てになっている。辛みの強いスパイスを使用していないため、辛さが苦手な人でも楽しめる。パティを1枚追加した商品「ダブルモスタコスバーガー」も用意している。

スパイシーモスタコスバーガーは、モスタコスバーガーにハラペーニョを加えた商品。トマトやチーズと相性の良いハラペーニョのピリッと刺激的な辛さを楽しめる。パティを1枚追加した商品「ダブルスパイシーモスタコスバーガー」も用意している。

数量限定「ブラックアンガスバーガー」を発売

「お肉を楽しむ商品」として、柔らかな赤身とお肉本来の旨みが特徴のブラックアンガス牛を使用したハンバーガーを数量限定で発売する。本商品のパティは、ブラックアンガス牛のお肉の味わいを最大限に引き出す調味料とスパイスで味付けをしており、食欲をそそる芳醇な香りと、お肉のジューシーな旨みを存分に楽しめる。ソースには、お肉のおいしさを引き立てるにんにくをしっかりと効かせたマスタードソースと、モスの生野菜と相性の良いオリジナルのオーロラソースの"ダブルソース"を採用した。この2種類のソースにより、お肉と野菜が調和した、まとまりのある味わいに仕上げている。