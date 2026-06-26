モスフードサービスは6月26日15:00より、「『モスの匠味(たくみ)』 炭焼き 国産鰻重バーガー＜2個入り＞」(5,800円)の予約注文受付を公式オンラインショップなどで開始する。

「『モスの匠味(たくみ)』 炭焼き 国産鰻重バーガー＜2個入り＞」(5,800円)

同社は2025年11月、公式オンラインショップにて、冷凍モスライスバーガー「炭焼き 国産鰻重バーガー」を1000箱の数量限定で販売した。モス史上最高価格の商品ながら、発売後約1週間で完売するなど好評を博した。大きな反響を受けたことから、今回は7月26日の"土用の丑の日"に合わせて、販売数量を拡大し、事前予約にて販売する。

「『モスの匠味(たくみ)』 炭焼き 国産鰻重バーガー＜2個入り＞」(5,800円)

同商品は、国産のうなぎ2切れをライスプレートで挟み、笹の葉で包んだ、うな重をモス流にアレンジしたもの。国産うなぎは、一般的に流通しているものより一回り大きく、肉厚なものを厳選し、一尾ずつ手作業で捌いている。さらに炭火で丁寧に手焼きをしており、ふっくらとした食感とともに、炭火の芳ばしい香りが楽しめる。1つのバーガーに2枚の蒲焼を重ねることで、口いっぱいに柔らかな食感と、豊かな風味を感じられる。

また、ライスプレートは通常よりもあえて重量を減らすことで、うなぎとお米のベストなバランスを追求した。別添えの特製たれは、しょう油やみりん、砂糖などをベースに厳選した食材で本商品のために開発している。さらに、付属のサンショー(花椒と山椒の混合香辛料)で好みの味に調整しながら楽しめる。専用の化粧箱に入れて提供するため、自宅用だけでなく贈答用としても利用できる。

商品内容は、国産鰻重バーガー2個、特製たれ2袋、混合香辛料(サンショー)2袋。

ネット特別予約の事前注文期間は2026年6月26日15:00～7月10日23:59。数量限定で、なくなり次第終了する。受取期間は2026年7月17日～7月26日。全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)で受け取れる。

モス公式オンラインショップ「Life with MOS」およびモス公式ショップ楽天市場店での予約期間も2026年6月26日15:00～7月10日23:59で、数量限定のためなくなり次第終了する。なお、オンラインショップでは、店頭価格(5,800円)に送料を加算した価格での販売となる。