モスバーガーを展開するモスフードサービスは5月20日～9月上旬、「白桃(はくとう)ソーダ with 国産白桃(はくとう)＆レモンソース」「レモンまるまる1個分! 白桃(はくとう)ソーダ with 国産白桃(はくとう)＆レモンソース」を全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)で期間限定発売する。また、「ティーミルク ～キャンディ茶葉使用～」も5月20日～11月上旬の期間限定で販売する。

「白桃(はくとう)ソーダ with 国産白桃(はくとう)＆レモンソース」「レモンまるまる1個分! 白桃(はくとう)ソーダ with 国産白桃(はくとう)＆レモンソース」「ティーミルク ～キャンディ茶葉使用～」

「白桃(はくとう)ソーダ with 国産白桃(はくとう)＆レモンソース」(Sサイズ290円、Mサイズ360円、Lサイズ430円)は、国産白桃のピューレと果肉をソースにした、爽やかな味わいのドリンク。透明なソーダと重なり合う鮮やかなグラデーションは、見た目にも涼やか。

ソースには瀬戸内産のレモン果汁とレモンミンチを加えて、甘いだけではなく、キレのある味わいに仕立てた。セット価格に70円追加すると、セットメニューのドリンクとしても選ぶことができる。

「白桃(はくとう)ソーダ with 国産白桃(はくとう)＆レモンソース」(Sサイズ290円、Mサイズ360円、Lサイズ430円)

「レモンまるまる1個分! 白桃(はくとう)ソーダ with 国産白桃(はくとう)＆レモンソース」(590円)は、白桃ソーダ with 国産＆レモンソースに、くし切りにしたレモンをまるまる1個分入れた、見た目も味わいも贅沢なドリンク。生のレモンをつぶしながらお好みの酸味に調整していただくことで、より爽快感のある味わいを楽しむことができる。

「レモンまるまる1個分! 白桃(はくとう)ソーダ with 国産白桃(はくとう)＆レモンソース」(590円)

「ティーミルク ～キャンディ茶葉使用～」(Mサイズ420円)は、モスバーガー店舗で提供しているキャンディ茶葉を使用したオリジナルティーシロップに、さらにアイスティーを加え、たっぷりのミルクを合わせたドリンク。茶葉の豊かな香りと、さっぱりとした後味を楽しむことができる。セット価格に140円追加すると、セットメニューのドリンクとしても選ぶことができる。