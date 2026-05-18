モスバーガーを展開するモスフードサービスは5月20日～9月上旬、井村屋との共同開発商品「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 ～あまおうソース入り～」「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 ～黒蜜(くろみつ)ソース入り～」を全国の「モスバーガー」店舗(一部店舗を除く)で期間限定発売する。

「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 ～あまおうソース入り～」「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 ～黒蜜(くろみつ)ソース入り～」

創業から130年にわたって和のお菓子作りに取り組んできた井村屋との共同開発。凍った状態で提供されるため、時間の経過とともにわらび餅が溶け、ぷるんとした食感へ変化していく過程を楽しむことができる。溶けるにつれてわらび餅の透明度が増し、見た目にもいっそう涼しさが際立つ。

「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 ～あまおうソース入り～」は、福岡県産「あまおう」を使用した甘酸っぱいソースと同じく「あまおう」の果汁を加えたまろやかな苺クリームを閉じ込めて三層構造に仕上げた。

「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 ～あまおうソース入り～」(260円)

「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 ～黒蜜(くろみつ)ソース入り～」は、沖縄県産の黒糖を使用した黒蜜ソースと宇治抹茶を配合した抹茶クリームを包んだ。黒蜜ソースの甘さと抹茶クリームのほろ苦さがマッチした和洋折衷なスイーツ。ぷるんとしたわらび餅とくちどけの良いクリームととろりとしたソースの食感が絡み合う。