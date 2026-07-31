ファミリーマートは、サンリオの人気キャラクターたち「サンリオキャラクターズ」と、お菓子や即席麺のメーカーのマスコットがコラボした「サンリオキャラクターズ×メーカーマスコット大集合！キャンペーン」を8月4日から順次、全国のファミリーマート約1万6400店で実施する。

今回のキャンペーンは、ファミリーマートが2026年9月に迎える創立45周年施策の一環。「いちばんわくわく楽しい」をテーマにした取り組みとして実施される。長年親しまれてきたサンリオキャラクターズと、菓子・即席麺ブランドを彩ってきたメーカーマスコットによる、ファミリーマート限定の特別なコラボとなる。

キャンペーンでは、対象商品を2個購入するごとに、オリジナルグッズを1個プレゼントする企画を展開。実施期間は8月4日午前10時～8月31日で、景品がなくなり次第終了となる。

第1弾は8月4日午前10時からスタートし、全8種のアクリルチャームを用意する。ハローキティ×コアラのマーチくん、リトルツインスターズ×ノッポトッポちゃん、クロミ×ペタグー、シナモロール×ポッタ、マイメロディ×アポロちゃん、バッドばつ丸×ヒーおばあちゃんなどの組み合わせがラインアップされる。

第1弾アクリルチャーム

第2弾は8月18日午前10時からで、全5種のアクリルチャームに加え、巾着ポーチ全2種も登場する。タキシードサム×Mr.P、あひるのペックル×キョロちゃん、ポチャッコ×チキンラーメンひよこちゃん、ハンギョドン×出前坊やなどがデザインされる。

第2弾アクリルチャーム

第2弾巾着ポーチ

また、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる企画も実施する。スタンプ5個コースでは収納BOXを20人に、3個コースではオリジナルステッカー印刷コードを500人に、2個コースではファミマポイント500円相当を100人に抽選でプレゼントする。キャンペーン期間は8月4日～8月31日、応募期間は8月4日～9月4日。

収納BOX



オリジナルステッカー 印刷コード

このほか、店頭では「サンリオキャラクターズ」関連グッズも順次販売する。8月4日から「きゃらねいるぱーつ」を全国約1000店で先行発売するほか、8月7日から「モノクロシリーズ キラキララインストーンシール」「ハローキティ キラキラカプセルシール」「クリアキャンディシール」「キャラクターずかんシール」「お菓子ステッカー」などを展開。8月20日には「スライドミラーキーホルダー」も発売する。

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