イラストレーターのナガノ氏が描くX(旧Twitter)発の漫画作品「ちいかわ」初の映画、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が7月24日に公開される。

3月19日には、「映画ちいかわ」のさらなる本編映像が解禁。先日公開された30秒の特報に新規カットが追加された60秒の特報が発表された。

60秒特報解禁!

切り株の上で寝そべるうさぎの上に落ちてくる一枚のチラシ。そこに書かれている内容に興味津々なハチワレと、ともに島へ行くことを決めたちいかわ。意気揚々とある島へと帆を進める船に乗り込みテンションが上がっているうさぎに対し、早速草むしり検定5級の勉強を始めるちいかわの対比も面白い60秒の特報映像だ。

ハチワレのセリフ「なんか…、してきたねーッワクワク!!」の通り、壮大な「ひとりごつ」オーケストラバージョンに加え、光きらめく海や、風そよぐ緑が綺麗な野原など、映画『ちいかわ』ならではの映像は、初の映画公開に向けて更に期待が膨らむ内容に仕上がっている。

4月17日よりムビチケ発売決定!

また、ちいかわたちの映画限定ビジュアルがデザインされた4種類のムビチケが4月17日に発売される。到着した島で着替えることになる“花冠”と“こしみの”をまとった映画限定ビジュアルの「ちいかわver」「ハチワレver.」「うさぎver.」に、ティザービジュアルがデザインされた「洞窟ver.」を加えた全4種類がラインナップされる。

ムビチケが発売される全国の映画館での限定特典は、ムビチケ1枚の購入につきそのムビチケと同じ絵柄のオリジナルクリアファイル。全国合計45万名限定となる。

また、公式常設店の「ちいかわらんど」、公式グッズショップの「ちいかわマーケット」では、セイレーンおかおポシェット＆セイレーン&人魚前髪クリップ2個セットつきムビチケの発売が決定している。

ムビチケ前売券(カード)

選べる4種の前売券

ちいかわver.

ハチワレver.

うさぎver.

洞窟ver.

劇場販売

税込価格: 一般 1,500 円、ジュニア 800 円

販売期間: 2026 年 4 月 17 日(金) 劇場オープン～

前売特典: ＜劇場限定＞オリジナルクリアファイル(全国合計 45万名様限定)

メイジャー通販

税込価格：一般 1,500 円＋送料、ジュニア 800 円＋送料

販売期間：2026 年 4月 17 日(金)10：00 ～

※前売券は洞窟ver.のみの販売、通販で購入の場合前売特典は手に入らない

MOVIE WALKER STORE

税込価格： 一般 1500 円＋送料、ジュニア 800 円＋送料

販売期間：2026年 4 月 17 日(金)10：00 ～

※前売券は洞窟ver.のみの販売、通販で購入の場合前売特典は手に入らない

バンドルつきムビチケ前売券(カード)

「ちいかわランド」、「ちいかわマーケット」限定 セイレーンおかおポシェット＆セイレーン&人魚前髪クリップ2個セットつきムビチケ前売券(カード)

税込価格：一般 4,800円、ジュニア4,100円

販売期間：2026 年 4 月 17 日(金) ～

販売場所：ちいかわマーケット、ちいかわらんど全店

※数量限定、前売券の絵柄は4種類から選べる。

セブンネット限定 ちいかわブランケットつきムビチケ前売券(カード)

税込価格：一般 4,800円、ジュニア4,100円

予約開始：2026 年 4 月 17 日(金) ～

※前売券は洞窟ver.のみの販売です。

ムビチェキ

税込価格：一般 2,880円＋送料 ※ジュニア券はございません。

販売期間：2026年4月27日(月) 10:00～ 5月31日(日)23:59 ※予定

販売場所：MOVIE WALKER STORE -絵柄：ちいかわver.、ハチワレver.、うさぎver(1)、うさぎver(2)、ちいかわ +ハチワレver.

ムビチケ前売券(オンライン)

税込価格： 一般 1,500 円、ジュニア 800 円

販売期間：2026年 4 月 17 日(金)10：00 ～7月23日(木)23:59

※オンライン券のためムビチケカード・前売特典は手に入らない

ムビチケ前売券(コンビニ)

税込価格： 一般 1,500 円、ジュニア 800 円

販売期間：2026年 4 月 17 日(金)10：00 ～7月23日(木)23:59

※全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートで購入し、店舗で発券する前売券のため、ムビチケカード・前売特典は手に入らない。

(C)ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会