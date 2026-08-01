2026年8月は、サンリオキャラクターズの新作食玩が豊作。バンダイからはバルーン風チャームやアイスクリーム型ケース、フルーツをテーマにしたマスコットなど、コレクションしたくなるアイテムが多数ラインアップしています。さらにタカラトミーアーツからは、おばけ姿のキャラクターたちが楽しめるチャームも登場します。

シャカシャカ「バルーンポップチャーム＆グミ」

8月3日に発売される「サンリオキャラクターズ バルーンポップチャーム＆グミ」は、スティックバルーンをモチーフにした大型チャーム付きのグミ。組み立て式のスティック仕様で、振るとシャカシャカと音が鳴るギミックも楽しめます。

  • 「バルーンポップチャーム＆グミ」

ラインアップはハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、ハンギョドン、バッドばつ丸の全8種。価格は396円です。

フルーツ姿がかわいい「きぐるみ～ず サンリオキャラクターズ2」

人気シリーズ第2弾となる「きぐるみ～ず サンリオキャラクターズ2」は、“カラフルフルーツ”をテーマにしたマスコット食玩。キャラクターたちがフルーツのきぐるみを着た姿で立体化されています。

  • 「きぐるみ～ず サンリオキャラクターズ2」

きぐるみ部分にはフロッキー加工が施されており、ふわふわとした質感も魅力。ハローキティ、ポチャッコ、マイメロディ、シナモロール、クロミ、ポムポムプリンの全6種で、価格は539円です。

小物入れとして使える「アイスクリーミィケースチャーム」

「アイスクリーミィケースチャーム サンリオキャラクターズ」は、全高約8cmのアイスクリーム型チャーム。見た目のかわいさだけでなく、コーン部分が小物ケースになっている実用性も特徴です。

  • 「アイスクリーミィケースチャーム」

    「アイスクリーミィケースチャーム」

ハローキティ、ウサハナ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ハンギョドン、ポチャッコ、ポムポムプリンの全8種を展開。価格は462円です。

最新作は生クリームデザイン「刺繍缶バッジビスケット4」

「サンリオキャラクターズ 刺繍缶バッジビスケット4」は、約50mmサイズの刺繍缶バッジが付属する人気シリーズの最新作。今回のテーマは“生クリーム”で、ふんわりとしたデザインが特徴です。

  • 「刺繍缶バッジビスケット4」

全15種（シークレット1種含む）の豊富なラインアップで、ハローキティやマイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリンのほか、けろけろけろっぴ、こぎみゅん、タキシードサムなども登場。価格は385円です。

おばけ姿になった「サンリオキャラクターズ ツインチャーム おばけごっこ」

タカラトミーアーツから発売される「サンリオキャラクターズ ツインチャーム おばけごっこ」は、キャラクターチャームとおばけシーツチャームの2枚を重ねて楽しめるキャンディトイです。

  • 「サンリオキャラクターズ ツインチャーム おばけごっこ」

    「サンリオキャラクターズ ツインチャーム おばけごっこ」

シーツ部分は蓄光仕様で暗闇で光るギミック付き。ラインアップはハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポチャッコ、ポムポムプリン、バッドばつ丸、あひるのペックル、ハンギョドン、タキシードサム、はなまるおばけの全10種。価格は429円となっています。

【8月新作】サンリオ食玩全5種まとめ - 刺繍缶バッジビスケット新作やフルーツ姿の「きぐるみ～ず」など手に入れたいアイテムが勢ぞろい!
【ファミマ】サンリオキャラクターズとお菓子などメーカーマスコットがコラボ! 「キティ×コアラのマーチくん」などオリジナルグッズがもらえる
【ファミマ】「サンリオキャラクターズ×メーカーマスコット」キャンペーン開催! 全26キャラ集結、限定グッズ配布も
【本物より大きい!?】約140cmの特大「シナモロール」が登場! 「ぎゅーしてねたい」「包まれてぇー」と話題に
横浜赤レンガ倉庫に2メートルの巨大「ポムポムプリン」が登場! 「ポムフェス」連動企画開催決定
【サンリオ新作】ちょっぴりシニカルな表情のフロッキーマスコットがガシャポンに登場!
サンリオピューロランド、オールナイトハロウィーン音楽フェス「SPOOKY PUMPKIN 2026 〜PURO ALL NIGHT HALLOWEEN PARTY〜」の先行抽選受付スタート
【完売続出】スリーコインズ、キティコラボアイテムを受注販売開始! 「信じてました」「行動の早さに感謝」とファン歓喜
【ローソン】ポムポムプリン＆クロミが「からあげクン」仕様に!? ローソン限定プライズに登場
【7月発売】サンリオ食玩新商品まとめ - クッキーチャームコット第2弾や描き下ろしカード付きソフトクッキーが登場
【サンリオ】日傘でのお出かけに超便利なアイテムに「マジでこういうの求めてた」「天才すぎませんか…!」の声 - クロミ、キティ、シナモロールの3種
【マクドナルド】ハッピーセット「シナモロール」今日から第2弾!「シールスタンド」など全3種が登場
関連画像をもっと見る