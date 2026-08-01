【8月新作】サンリオ食玩全5種まとめ - 刺繍缶バッジビスケット新作やフルーツ姿の「きぐるみ～ず」など手に入れたいアイテムが勢ぞろい!

2026年8月は、サンリオキャラクターズの新作食玩が豊作。バンダイからはバルーン風チャームやアイスクリーム型ケース、フルーツをテーマにしたマスコットなど、コレクションしたくなるアイテムが多数ラインアップしています。さらにタカラトミーアーツからは、おばけ姿のキャラクターたちが楽しめるチャームも登場します。

シャカシャカ「バルーンポップチャーム＆グミ」

8月3日に発売される「サンリオキャラクターズ バルーンポップチャーム＆グミ」は、スティックバルーンをモチーフにした大型チャーム付きのグミ。組み立て式のスティック仕様で、振るとシャカシャカと音が鳴るギミックも楽しめます。

ラインアップはハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、ハンギョドン、バッドばつ丸の全8種。価格は396円です。

フルーツ姿がかわいい「きぐるみ～ず サンリオキャラクターズ2」

人気シリーズ第2弾となる「きぐるみ～ず サンリオキャラクターズ2」は、“カラフルフルーツ”をテーマにしたマスコット食玩。キャラクターたちがフルーツのきぐるみを着た姿で立体化されています。

きぐるみ部分にはフロッキー加工が施されており、ふわふわとした質感も魅力。ハローキティ、ポチャッコ、マイメロディ、シナモロール、クロミ、ポムポムプリンの全6種で、価格は539円です。

小物入れとして使える「アイスクリーミィケースチャーム」

「アイスクリーミィケースチャーム サンリオキャラクターズ」は、全高約8cmのアイスクリーム型チャーム。見た目のかわいさだけでなく、コーン部分が小物ケースになっている実用性も特徴です。

ハローキティ、ウサハナ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ハンギョドン、ポチャッコ、ポムポムプリンの全8種を展開。価格は462円です。

最新作は生クリームデザイン「刺繍缶バッジビスケット4」

「サンリオキャラクターズ 刺繍缶バッジビスケット4」は、約50mmサイズの刺繍缶バッジが付属する人気シリーズの最新作。今回のテーマは“生クリーム”で、ふんわりとしたデザインが特徴です。

全15種（シークレット1種含む）の豊富なラインアップで、ハローキティやマイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリンのほか、けろけろけろっぴ、こぎみゅん、タキシードサムなども登場。価格は385円です。

おばけ姿になった「サンリオキャラクターズ ツインチャーム おばけごっこ」

タカラトミーアーツから発売される「サンリオキャラクターズ ツインチャーム おばけごっこ」は、キャラクターチャームとおばけシーツチャームの2枚を重ねて楽しめるキャンディトイです。

「サンリオキャラクターズ ツインチャーム おばけごっこ」

シーツ部分は蓄光仕様で暗闇で光るギミック付き。ラインアップはハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポチャッコ、ポムポムプリン、バッドばつ丸、あひるのペックル、ハンギョドン、タキシードサム、はなまるおばけの全10種。価格は429円となっています。