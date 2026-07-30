ポケモンは、7月28日に発生した「令和8年熊本地震」で被害を受けた被災地への支援として、総額1億円を拠出することを決定したと発表した。

同社によると、被災者の救援や、被災地の復旧・復興支援として、熊本県と日本赤十字社への義援金、ならびに支援団体への寄付金として拠出する。

発表では「2026年7月28日に発生した令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます」とコメント。「被災地の一日も早い復旧・復興を心からお祈り申し上げます」としている。