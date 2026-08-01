2026年8月は、「ちいかわ」シリーズの食玩が多数ラインアップ。人気商品の再販となるチャーム付きグミや新作マグネット付き菓子に加え、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』と連動したグミやスナックも登場します。

ちいかわ キャンディチャームズグミ（再販）





ちいかわ キャンディチャームズグミ（再販）

発売日：2026年8月3日

価格：385円

種類数：全8種

大人気の「キャンディチャームズグミ」が再販。ちいかわたちをモチーフにしたキャンディ風チャームと、ピーチ味グミがセットになった商品です。カラフルで透明感のあるチャームは本物のキャンディのようなデザインが魅力。

ラインアップは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋の全8種類です。

ちいかわ ホイップマグ ボーロつき





ちいかわ ホイップマグ ボーロつき

発売日：2026年8月3日

価格：385円

種類数：全9種

ホイップクリームのようなデザインがかわいいマグネットとチョコがけボーロがセットになった新商品です。実用性とコレクション性を兼ね備えたアイテムで、冷蔵庫やデスク周りをちいかわたちで彩ることができます。

ラインアップは、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋、あのこの全9種類。

映画ちいかわ 島へようこそグミ





映画ちいかわ 島へようこそグミ

発売月：2026年8月

価格：194円

種類数：全11種

『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』をイメージしたフルーツ味グミです。島仕様のコスチュームを身につけたキャラクターたちがグミになって登場します。

また、作品に登場するセイレーンや人魚をモチーフにした“ひみつの味”のグミも収録。いったいどんな味がするのでしょうか……?

映画ちいかわ うま辛カレースナック with 激辛唐辛子パウダー

発売月：2026年8月

価格：194円

映画のワンシーンを再現できる「激辛唐辛子パウダー付き」のカレースナックです。

まずはそのままうま辛味を楽しみ、その後パウダーをかけて刺激的な辛さにチャレンジできるユニークな商品となっています。映画の世界観を味覚でも楽しめる高いアイテムです。

まとめ

2026年8月発売の『ちいかわ』関連の食玩・お菓子は、人気商品「キャンディチャームズグミ」の再販に加え、「ホイップマグ ボーロつき」が新登場。さらに『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公開に合わせたグミとカレースナックも発売され、『ちいかわ』の世界観を楽しめる充実のラインアップとなっています。

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