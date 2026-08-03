くら寿司は、映画「ミニオンズ＆モンスターズ」の日本公開を記念し、「ミニオンズ」とのコラボキャンペーンを8月7日から全国のくら寿司で開催する。くら寿司と「ミニオンズ」のコラボは今回が初めて。

キャンペーンでは、ミニオンズをイメージしたオリジナルメニュー2商品を販売する。1つは、丸いフォルムをハンバーグで表現し、濃厚なチーズソースでミニオンカラーをイメージした「チーズたっぷりハンバーグ」(230円)。もう1つは、黄色のシュガースプレーで作品のにぎやかな世界観を表現した「バナナ！オレ」(450円)。

いずれも販売期間は8月7日から8月20日までで、注文すると全5種のオリジナルステッカーの中からランダムで1枚が付く。

オリジナルステッカー

あわせて、税込3,000円の会計ごとにオリジナルグッズを先着でプレゼントするキャンペーンも実施する。実施期間は8月7日からで、景品がなくなり次第終了。全4種、合計30万人限定となる。

オリジナルグッズ

さらに、皿を5枚入れてゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、コラボ限定景品を用意する。景品は、ミニオンズや作中で活躍するグーミーをデザインしたラバーチャーム全5種、缶バッジ全10種、消しゴム全6種。実施期間は8月7日から8月20日までで、なくなり次第終了する。

ラバーチャーム

缶バッジ

消しゴム

このほか、「グローバル旗艦店 原宿」と「グローバル旗艦店 なんばパークスサウス」の2店舗では、8月7日から8月20日まで特別な店内装飾を展開。巨大ラッピングやウォールアートなど、フォトスポットとして楽しめる演出を用意する。

また、税込3,000円以上のレシートで応募できるキャンペーンも行う。応募期間は8月7日から8月20日まで。抽選で10人に映画オリジナルグッズセット、別の10人にビッくらポン景品と配布景品のコンプリートセットをプレゼントする。