シマノセールスは、シマノ公式サイクリングオンラインストアで自転車アクセサリーブランド「PRO」の製品の取り扱いを開始した。

PROは、シマノがプロデュースするバイクアクセサリー&パーツブランド。「ライダーのポテンシャルを引き出すこと」をコンセプトに設計・開発されており、プロフェッショナルレーサーから一般サイクリストまで、幅広いユーザーに向けた製品を展開している。

同ブランドの製品は、実際のレースシーンや開発テストから得られたフィードバックを反映して設計されており、フィット感や剛性、軽量性、快適性を追求しているという。

今回の取り扱い開始により、サドルをはじめ、ロードバイクおよびMTB向けハンドルバー、ステム、シートポスト、ツール、ボトルやバーテープ、バッグなどのアクセサリーを購入できるようになった。

また、PRO製品の取り扱い開始に合わせ、「PROサドル 45日間返金保証プログラム」を実施する。対象となるのは、シマノ公式ストアで購入したPROサドル。購入日から45日以内であれば、使用後であっても返品および返金に対応する。

同社によると、通常30日間としている返金保証期間を、公式オンラインストアでは45日間へ延長。実際のライディング環境でじっくり試せるため、初めてPROサドルを利用するユーザーでも安心して購入できるとしている。

なお、プログラム内容は予告なく変更される場合がある。

同ストアでは、今後もライド体験の向上と購買体験の充実を目指し、製品ラインアップやサービスの拡充を進めていくとしている。