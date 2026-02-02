シマノがプロデュースするバイクアクセサリーブランド「PRO」は、同ブランドのサドルを対象とした「PROサドル30日間返金保証プログラム」を開始した。

プログラム加盟店で購入した製品について、使用後であっても満足できなかった場合に、購入から30日以内の申請で全額返金を受けられる。

PROサドル30日間返金保証プログラム

対象となるのは、プログラム加盟店で購入したPROブランドのサドルで、PROのデジタルカタログに掲載中の製品。購入日から30日以内であれば申請が可能で、店頭にて購入時のレシート(コピー可)を提示し、サドルを返却することで返金手続きが行われる。

PROサドルラインアップ

対象購入期間は2026年2月1日から12月31日までで、申請受付も同年12月31日としている(ただし、店舗の休業日にあたる場合は前営業日までの受付)。

なお、返品や交換により発生する工賃は自己負担となる(シマノへの返品送料は別途受付)。

すべてのケースが返金対象となるわけではなく、事故や転倒、落下、衝突、腐食などによる破損や汚損が生じている場合や、改造が施されている場合、本来の使用目的とは異なる使い方がされたと判断される場合は対象外となる。

また、返金の対象はレシート1枚につき最大3点までとしている。