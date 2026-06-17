シマノは、バイクアクセサリーブランド「PRO」から、パフォーマンスのために快適性を高めた新型ロードサドル「PRO STEALTH 3D」を発売した。

新型ロードサドル「PRO STEALTH 3D」

同商品は、バイクフィッティング時に取得した圧力マッピングデータとテストライダーのフィードバックに基づいて開発され、3つの異なる密度を持つ「3 Mesh Zones」により、快適性の向上とアグレッシブなエアロライディングポジションのサポートを両立している。

サドルの先端部には高密度パッドを配置し、ライダーが前傾するアグレッシブな姿勢の際に座骨を最大限にサポートする。中央部には中密度パッドを採用し、アップライトなポジションでの走行時に体重をサドルの広い範囲に分散させ、一点に圧力がかかり続けることを軽減する。後部には低密度パッドを配置してサドル全体の重量軽減とともに、スピード感や機能性をデザインとして表現している。

3つの異なる密度を持つ「3 Mesh Zones」

全体に配置された六角形の「ヘキサゴンセル構造」がゾーンごとに密度を変えて配置されており、路面から伝わる細かな振動を吸収・低減し、ライダーの疲労軽減と快適性の向上に貢献する。

ヘキサゴンセル構造

ラインアップは2種類。「PRO STEALTH 3D TEAM」(4万8,400円)は、ベース素材に強化カーボン、レール素材にカーボンを採用した。重量は224g。

PRO STEALTH 3D TEAM

「PRO STEALTH 3D PERFORMANCE」(3万9,600円)は、レール素材にステンレススチールを採用した。重量は260g。いずれもサドル幅は142mmで、パッド素材には3DプリントEPUを使用している。

PRO STEALTH 3D PERFORMANCE

あわせて、全国34店舗の主要プロショップにて、実際のフィット感や乗り心地を購入前に試せるテストサドルプログラムも実施する。3Dプリントパッドによる独自のサポート感や体圧分散性、ヘキサゴンセル構造による振動吸収性能を、自身のバイクで実際に試して確認できる。