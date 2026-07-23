真夏の東京は、ちょっと外に出るだけでぐったりしてしまうような暑さ。そんなときは、日帰りで自然豊かな避暑地や涼スポットへ行ってリフレッシュしてみませんか? 本記事では、東京から日帰りで行ける避暑地・涼スポットおすすめ10選を紹介します。

東京から日帰りで行ける定番の避暑地

まずは、定番の避暑地を紹介します。

軽井沢(長野県)

日本を代表する避暑地として知られる軽井沢。標高約1,000mに位置しており、真夏でも東京より5〜10℃ほど気温が低い日もあります。駅周辺にはショッピング施設やカフェが充実。そのほか、「雲場池」や「ハルニレテラス」など自然を満喫できるスポットも豊富です。東京駅から北陸新幹線を利用すれば約60分で到着できるため、日帰りでも十分楽しめます。

【軽井沢】

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

箱根(神奈川県)

箱根は都心からのアクセスが非常によく、日帰り旅行にぴったり。新宿駅から小田急ロマンスカーを利用すれば最速75分で到着します。標高の高いエリアでは東京より気温が低く、なかでも木々に囲まれた芦ノ湖周辺や大涌谷エリアが涼しくおすすめです。湖畔散策やロープウェイ、美術館巡りなど、暑さを避けながら楽しめる観光スポットも数多くあります。

【箱根】

神奈川県足柄下郡箱根町湯本

那須高原(栃木県)

那須高原は豊かな自然と高原ならではのさわやかな気候が魅力。標高が高いため、涼しい風を感じながら観光を楽しめます。東京駅から東北新幹線で那須塩原駅までは約70分。そこから観光エリアへは、バスやレンタカーを利用してアクセスできます。牧場や自然公園、美術館、カフェなどが点在しており、カップルから子ども連れのファミリーまで幅広い層に人気です。

【那須高原】

栃木県那須郡那須町高久丙

東京から日帰りで行ける水辺の避暑地・涼スポット

次は、渓谷や川、滝など水辺の避暑地・涼スポットを紹介します。

長瀞(埼玉県)

埼玉県を代表する観光地である長瀞は東京から電車で約2時間。池袋から西武線と秩父鉄道を利用すれば、乗り換えも比較的スムーズです。長瀞といえば、国指定の名勝・天然記念物になっている岩畳と荒川の景観が有名。渓谷の景色を楽しんだり、かき氷や食べ歩きグルメを味わったり、観光と避暑を同時に満喫できます。

【長瀞】

埼玉県秩父郡長瀞町長瀞

白糸の滝(静岡県)

富士山の湧水が幾筋もの絹糸のように流れ落ちる白糸の滝は、国の名勝および天然記念物にも指定されている人気の観光スポットです。幅約150mにわたって流れ落ちる幻想的な景観は見応えがあります。滝周辺には絶えず水しぶきが舞い、夏でも涼しさを感じられること間違いなし。富士山観光と合わせて訪れるのもおすすめです。

【白糸の滝】

静岡県富士宮市上井出

袋田の滝(茨城県)

袋田の滝は高さ120m・幅73mを誇り、「日本三名瀑」のひとつとして知られています。大量の水が勢いよく流れ落ちることで周辺の空気はひんやりとしており、まるで天然のクーラーのよう。滝トンネルや観瀑台からさまざまな角度で滝を眺められるため、夏の絶景スポットとしても人気です。

【袋田の滝】

茨城県久慈郡大子町袋田3-19

東京から日帰りで行ける高原や山の避暑地・涼スポット

次は、高原や山の避暑地・涼スポットを紹介します。

清里高原(山梨県)

八ヶ岳の麓に広がる清里高原は標高約1,200mに位置しており、真夏でも朝晩は肌寒く感じることがあるほど涼しい環境が魅力です。新宿駅から特急を利用すると約2時間半でアクセスできます。エリア内には清泉寮をはじめ展望スポット、おしゃれなテラスカフェなどが点在。のんびりとした高原リゾートを思う存分味わえます。

【清里高原】

山梨県北杜市高根町清里

草津温泉(群馬県)

日本有数の温泉地として知られる草津温泉は、実は避暑地としても人気。標高約1,200mに位置するため真夏でも比較的過ごしやすく、朝夕は涼しい風を感じられます。東京駅からは新幹線とバスを利用して2時間半〜3時間ほど。温泉街のシンボルである湯畑をはじめ観光要素も充実し、避暑と温泉旅を一度に楽しめます。

【草津温泉】

群馬県吾妻郡草津町草津

赤城山(群馬県)

群馬県を代表する山岳エリアである赤城山は、豊かな自然に囲まれた避暑地です。東京から車で約2時間半でアクセスでき、ドライブスポットとしても人気。山頂付近には大沼や小沼といった湖が広がり、夏でもさわやかな空気を感じながら散策を楽しめます。

【赤城山】

群馬県前橋市富士見町赤城山

日光(栃木県)

自然と歴史の両方を楽しめる日光は、東京駅や浅草駅から特急を利用すれば約2時間でアクセスできます。特に中禅寺湖や竜頭ノ滝がある奥日光エリアは標高が高く、市街地よりも涼しい環境。また、世界文化遺産の日光東照宮をはじめ観光スポットも豊富なのが魅力です。

【日光】

栃木県日光市

東京から日帰りで行ける避暑地や涼スポットで夏を快適に楽しもう!

東京から日帰りで行けるエリア内にも、涼しい環境で自然や観光を満喫できる魅力的なスポットが数多くあります。ぜひ少し足を延ばして、夏を快適に楽しんでくださいね。