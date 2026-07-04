「“あれ～? 撮ってよ! ”みたいな感じで言われて……」お笑い芸人の狩野英孝が、コンビニで起こった“事件”を明かした――。

狩野英孝

「ちょっと怖そうな人たちが」「なんかその態度、嫌だなと思って…

6月24日に更新されたYouTubeチャンネル『狩野英孝【公式チャンネル】EIKO!GO!!』では、プライベートの出来事を回想。あるとき、新幹線で寝ていると、「起きて! 起きて!」と声をかけられ、「事故かトラブルか」とビックリ。慌てて飛び起きると、20代と思われる女性に、「起きて! 起きて! 写真撮っていいですか?」と突然お願いされたそうで、「“あっ、はい……。ありがとうございます……”みたいな。何これ? みたいなことはありましたね」と吐露した。

芸能人という職業柄、街中で「写真を撮ってください」と声をかけられることも多い狩野。「“撮らないです”“嫌です”って言ったときに、トラブルの原因になる」という考えから、写真撮影には快く応じているという。そのきっかけは、コンビニで2人組の男性に絡まれたことだったと明かし、「ちょっと怖そうな人たちが。“あれ～? 撮ってよ!”みたいな感じで言われて」「なんかその態度、嫌だなと思って……。“すいません、すいません”って」と語った。

低姿勢で断った狩野だったが、「あぁ? なんだよ! お前、調子乗ってんのかよ!」と相手が激高。「店員さんが警察を呼んでくれた」「“ふざけんなよ!”みたいに、大声出してるから。警察を呼んで、大丈夫だった」と明かしつつ、「なんかずっと俺に、“おい! 拉致るぞ!”“あぁ!? 拉致っちゃうぞ!?”みたいなこと言ってて……」と脅された恐怖を告白。警察が来ると、相手は駅に向かって歩いて行ったそうで、「俺、拉致られるとしたら、電車だったんだって(笑)」とオチをつけて笑わせていた。