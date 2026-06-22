待望のシリーズ第5弾『トイ・ストーリー5』の公開日(7月3日)が、いよいよ迫ってきました。楽しみにしている方も多いと思いますが、7月10日には、お馴染みのキャラクターたちが「一番くじ」にも登場。このほど、その全ラインナップが公開されました。

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一番くじ 〈トイ・ストーリー5〉

👢7月10日(金)より発売🚀

ラインナップがこちら

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#トイストーリー5 に登場する

お馴染みキャラクターから🎬に登場する新キャラクターまで、たくさんの仲間たちがグッズになって登場🎉

(@ichibanKUJIより引用)

今回の一番くじは、映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念したフィギュアやマスコット、チャームなど、全8等級+トイ・ストーリー賞 +ラストワン賞が登場します。

これまでA賞とC賞のビジュアルが先行公開されていましたが、ついに全ラインナップが解禁。SNSでは「バズほしーwww」「ミニフィギュアほしぃ!! 窓際に飾りたいっ」「ねえ待って、全部欲しいすぎるのだが」「これはやばい!!全部当たり大当たり♡♡」と歓喜の声が続々と寄せられています。

1回781円で、7月10日より順次セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗などで発売されます。それでは、全ラインナップをチェックしてみましょう!

【A賞】〈トイ・ストーリー5〉公開記念フィギュア

お馴染みウッディとジェシー、ブルズアイが、蛙型のタブレットと一緒に全高約15㎝のフィギュアになって登場。

【B賞】サマーケット

新キャラクター「ハイテク版 バズ・ライトイヤー」デザインの大判(約140㎝)サマーブランケット。

【C賞】かわいい相棒ぬいぐるみマスコット

3組(選べる)のキャラがぬいぐるみになって登場。全高約12～14cm。

【D賞】ミニフィギュアチャーム**

新キャラクターたちのミニフィギュアチャーム。選べる全4種で、サイズは約2～3㎝。

【E賞】ミッションミニフィギュア

新キャラクター「ハイテク版 バズ・ライトイヤー」が、身の回りでせっせとミッションをこなしてくれるミニフィギュア(約4㎝)。シークレット1種を含む全4種ランダム。

【F賞】ポストカードセット

人気キャラクターから最新キャラクターまで多彩に盛り込んだポストカードセット。約14cm(5枚セット)で、選べる全8種。

【G賞】フレークステッカー

『トイ・ストーリー』の世界観たっぷりのフレークステッカー。約5cm(5枚セット)で、全10種ランダム。

【H賞】〈トイ・ストーリー5〉人気キャラクターチャーム

人気キャラクターが勢ぞろいしたキャラクターチャーム。全15種ランダムで、サイズは約4～7cm。

【ラストワン賞】〈トイ・ストーリー5〉スペシャルフィギュア

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、今にも動き出しそうな豪華スペシャルフィギュアが登場。全高約16cm。

なお、ダブルチャンスキャンペーンでは、A賞とラストワン賞のフィギュアを一度にゲットできる豪華セットが用意されています。キャンペーン期間は10月末日までとなっており、当選数は250セット。

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