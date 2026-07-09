夏といえばコメダの巨大かき氷! ということで、じわじわと夏が近づく今の季節に登場したコメダ珈琲の巨大かき氷の新作を実食してきました。お味は「もも太郎」と「アサイーミックス」。

コメダ珈琲の巨大かき氷の新作を実食! 相変わらずのマグナムサイズに脱帽

土曜日の15時ごろに訪れると、8組待ちの大盛況ぶり。タッチパネルで順番待ち登録をすればスマホで状況を確認できるため、外で待つことも可能。

近くのキャロットタワーで買い物を楽しみつつ時間を潰すこと約20分。戻るとちょうど残り1組となっており、すっと席につくことができた。

【結論(1)】1人で挑むなら絶対に「ミニサイズ」を選ぶのがベスト

今回は2人で参戦。コメダのサイズバグを想定し、今回はミニサイズと通常サイズの2品を注文。

運ばれてきたレギュラーサイズのかき氷を見て震えた。レギュラーサイズはとにかくでかい。デカすぎる。案の定である。……完全にシェア前提の仕上がりだった。

運ばれてきた瞬間、「シェア前提のやつだ」と確信するレベルの巨大な氷の山がそびえ立つ。1人でレギュラーサイズに挑もうものなら、きっと多くの人が頭キーン不可避だ。

一般的なサイズを味わいたい場合には、「ミニサイズ」の注文を強くおすすめしたい。「ミニ」と言いつつも、他店の通常サイズ並みにしっかり満足感を得られる量なのでご安心を。

それでは、今回の主役である2品を徹底レビューしていこう。

いちご味の「もも太郎氷」はりんご果汁を使っているらしい。難しい。

まずは「もも太郎氷 ミニサイズ」(590円)を実食。

まずは東日本・東海エリア限定の「もも太郎氷 ミニサイズ」(590円)から実食。おすすめとしてメニューに記載されていた「ソフトクリーム」(+120円)と「練乳」(+80円)を追加トッピングしている。

一口食べると、甘いイチゴのかき氷って感じの味わいが広がる。アイスをかき氷状にしたの? というほどに味が全体に染み染みでシャキシャキ。もはや氷を食べている感はなく、かき氷仕様にすりおろしたアイスを食べている気分だ。

また、酸味もしっかり感じる普通のいちご味のかき氷とは違い、こちらの「もも太郎氷 ミニサイズ」(590円)に酸味は一切ない。

とにかく甘いいちご味を楽しみたい人にはぶっちぎりでおすすめである。個人的にはアサイーよりもこちらを全国展開した方がいいんではと思うほどのウマさだった。

ここでトッピング問題について言及したい。練乳をかけると、一気にギルティな「イチゴミルク」に化ける悪魔メシとなるのだが、ソフトクリームはなくてもいいんでは? と思ったりもした。

甘い×甘い×甘いが激突するため、甘いものの暴力を堪能したい猛者にはアリだが、個人的な正解トッピングは「ソフトクリームなし・練乳のみ(＋80円)」である。

ちなみに、元の商品となる新潟ご当地アイス「もも太郎」は、「桃」という名前で「イチゴ」味を感じるのに、「りんご果汁」を使っているらしい。不思議すぎるだろ。

「アサイーミックス氷」は、アサイー好きの感想が聞きたくなるアサイーをさっぱり味わう一品。

つづいて全エリア共通の「アサイーミックス氷」(950円)を実食。こちらも追加トッピングとして、メニュー記載の「ソフトクリーム」(+120円)を追加。合計1,070円である。

とろっとかけられたアサイーソースは、「もも太郎氷 ミニサイズ」(590円)と比較するとかなりすっきりとした甘みに仕上げられており、柔らかな酸味が混ざる味わいになっている。

全体としては氷のボリュームもあってか、さっぱり仕上げのアサイーを楽しむ仕上がりになっている。

とろみのあるアサイーソースと氷は、通常のかき氷シロップとは異なり、上に載っているソースと氷を合わせて味わうような仕様。そのため、シロップ染み染みのかき氷を楽しみたい人は、あえて少しだけゆっくりと、氷が溶け出したくらいのタイミングで食べるのがおすすめである。

そして、「アサイーミックス氷」に関しては、ソフトクリームが大活躍する。さっぱりしたかき氷に仕上げられているため、コックリとした甘み足しにバツグンに機能してくれた。

アサイー狂には是非食べて感想を聞いてみたいところではあるが、かき氷仕立てのアサイーは、ねっとりとした質感とアサイー自体のダイレクトなコクは控えめになってしまうのがやや難点ともいえるかもしれない。

そのため、これが氷ではなくシャーベットなら最高だったかもしれない(値上げ不可避な気もするが、ソフトクリームとの相性が爆上がりするはずだ)。

ただ、ソース自体はとろみがあってしっかりアサイーを感じられる絶品。もはやこのソースをアサイージャムとしてトーストに塗って食べたい気持ちさえある!

【結論(2)】筆者的2026年夏のコメダかき氷「黄金のトッピング方程式」はソフトクリーム有無が肝。

最後に、2つの限定かき氷をハシゴして見出した、筆者的おすすめの注文方法は以下の通り。

1. 「もも太郎氷」は、ソフトクリームを外し、練乳のみ(＋80円)で大人のいちごミルク化を堪能するとうまい

2. 「アサイーミックス氷」は、ソフトクリーム(＋120円)を絶対にトッピングして、コックリとしたコクを足して楽しむのがベスト

3. 1人で食べるなら、「ミニサイズ」じゃないと頭がキーンとなる

コメダ珈琲店の2026年夏の季節限定かき氷は、8月下旬頃までの限定販売を予定しているとのこと。

コメダの圧倒的ボリュームとひんやり感を味わいたい方は、ぜひ自分の最適解トッピングを見つけてみてほしい。