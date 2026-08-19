日本ケンタッキー・フライド・チキンは8月26日、「とろ～り月見」シリーズ全5種を全国のケンタッキー・フライド・チキン店舗で発売する。

今年の「とろ～り月見」シリーズでは、定番の「とろ～り月見フィレバーガー」や「とろ～り月見ツイスター」、「おもちと濃厚カスタードの月見パイ」に加え、新商品「とろ～り月見和風カツバーガーこぼれタルタル」と「とろ～りトリプル月見和風カツバーガーこぼれタルタル」を販売する。

定番の「とろ～り月見フィレバーガー」をはじめ、各月見商品で使用される目玉焼き風オムレツの卵黄ソースを増量し、例年以上に"たまご感"を楽しめるラインアップに仕上げられている。

今年新たに登場する「とろ～り月見和風カツバーガーこぼれタルタル」のタルタルソースは、たまごのコクや風味をより強く感じられるよう昨年から1.5倍増量。

商品開発担当者によると、大きめのピクルスを使用することで、食感にアクセントが生まれるよう設計されている。また、たまごの濃厚な味わいと具材感を前面に押し出しながら、バーガー全体としてバランスよく味わえる仕立てになっているとのこと。

単品の「とろ～り月見和風カツバーガーこぼれタルタル」(640円)のほか、ポテト(S)、ドリンク(M)が付いた「とろ～り月見和風カツバーガーこぼれタルタルセット」(1,050円)、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)が付いた「とろ～り月見和風カツバーガーこぼれタルタルよくばりセット」(1,350円)も販売する。

さらに、目玉焼き風オムレツを贅沢に3段重ねた「とろ～りトリプル月見和風カツバーガーこぼれタルタル」も販売。同商品は、昨年、限定7店舗で販売しSNSを中心に反響を集めた。

単品の「とろ～りトリプル月見和風カツバーガーこぼれタルタル」(990円)のほか、ポテト(S)、ドリンク(M)が付いた「とろ～りトリプル月見和風カツバーガーこぼれタルタルセット」(1,400円)、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)が付いた「とろ～りトリプル月見和風カツバーガーこぼれタルタルよくばりセット」(1,700円)も販売する。

また、定番の「とろ～り月見フィレバーガー」は、単品の「とろ～り月見フィレバーガー」(590円)のほか、ポテト(S)、ドリンク(M)が付いた「とろ～り月見フィレバーガーセット」(1,000円)、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)が付いた「とろ～り月見フィレバーガーよくばりセット」(1,300円)も販売する。

ツイスターからも、単品の「とろ～り月見ツイスター」(490円)のほか、ポテト(S)、ドリンク(M)が付いた「とろ～り月見ツイスターセット」(900円)、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)が付いた「とろ～り月見ツイスターよくばりセット」(1,200円)が登場。

さらに、今年の「おもちと濃厚カスタードの月見パイ」は、カスタードクリームを昨年から20%増量。カスタードフィリングにはマダガスカル産のバニラビーンズを使用し、たまごの風味とコクに加えて、豊かな香りも楽しめる仕立てにしているという。

「おもちと濃厚カスタードの月見パイ」(320円)のほか、2個セットになった「おもちと濃厚カスタードの月見パイ トレードアップ2個」(450円)も販売する。