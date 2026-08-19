2026年8月の新作5品まとめ(8月18日発売予定)

本記事ではミニストップで8月18日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、まだまだ暑い時期にうれしいフルーティなひんやりスイーツをはじめ、スパイシーな香ばしさや食べ応えを楽しめるメニューまで、夏の気分に合わせて選べるラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年8月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「瀬戸内レモンティーゼリー」(267.84円)

価格 : 267.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「瀬戸内レモンティーゼリー」(267.84円)は、アールグレイペーストを使用した紅茶ゼリーに瀬戸内レモンペーストを使用したレモンゼリーを絞り、マンゴーやオレンジ、キウイをのせたフルーツティーゼリーです。

「チョコバナナスフレプリン」(354.24円)

価格 : 354.24円

販売地域: 全国 ※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

夏祭りの時期にぴったりな、チョコバナナ味のスフレプリン「チョコバナナスフレプリン」(354.24円)は、「もったいないバナナ」を使用したプリンにベルギーチョコレートホイップを絞り、チョコレートスフレをのせています。

「油淋鶏唐揚げ弁当」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

生姜と醤油、黒酢、胡麻油をベースに深みのある本格的な味付けのタレを使用した「油淋鶏唐揚げ弁当」(645.84円)は、ねぎの旨味をきかせた香草をのせ、さっぱりと食べられるよう仕立てられています。

「三元豚ロースのカツカレー」(699.84円)

価格 : 699.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

スパイスの風味が楽しめる欧風カレー「三元豚ロースのカツカレー」(699.84円)は、にんにくと生姜、カレーペーストを油で炒め、香りを引き出してから作られています。

「ピリ辛ウインナードーナツ」(203.04円)

価格 : 203.04円

販売地域: 東北、関東、東海、近畿、四国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ウインナーをまるごと1本包んだ、ボリューム感のある「ピリ辛ウインナードーナツ」(203.04円)は、ほどよい辛味が特徴のサルサソースと合わせることで、夏場でも食欲をそそる味付けに仕上げました。

まとめ

8月18日発売の新商品は、フルーティなひんやりスイーツの「レモンティーゼリー」や「チョコバナナスフレプリン」をはじめ、香味野菜などの香りを引き出したスパイシーな「油淋鶏唐揚げ弁当」や「カツカレー」、ピリ辛の「ウインナードーナツ」などが登場しています。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用