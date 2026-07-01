SANKYOは、2026年7月1日(水)より、同社公式ECサイト「FEVER STORE(フィーバーストア)」にて、『Lパチスロ からくりサーカス2』に関するグッズ全18種の予約受付を開始した。

オススメの5商品を紹介

■Lパチスロ からくりサーカス2 LEDライトキーホルダー

販売価格：1,980円(税込)

『Lパチスロ からくりサーカス2』のLEDライトキーホルダーが登場。バッグやポーチに付けるだけで気分が上がるアイテム。スイッチを入れることでライトが点灯し、普段使いのキーホルダーがより一層輝いて見える。

■Lパチスロ からくりサーカス2 サウンドアクリルスタンド

販売価格：3,300円(税込)

『Lパチスロ からくりサーカス2』に搭載されている効果音が詰め込まれており、アクリルスタンドとしても、飾ることができる。

■Lパチスロ からくりサーカス2 終了画面アクリルスタンド

販売価格：ランダム1種1,650円(税込)/コンプリートセット9,900円(税込)

『Lパチスロ からくりサーカス2』の終了画面をデザインしたアクリルスタンド。前作で人気を博しました終了画面アクリルスタンドが新しくなって登場(全6種)。

■Lパチスロ からくりサーカス2 リール図柄ホログラムアクリルキーホルダー

販売価格：1,320円(税込)/コンプリートセット5,280円(税込)

『Lパチスロ からくりサーカス2』のリール図柄を大胆に使用したアクリルキーホルダー。普段の持ち運びにぴったりの、ファン必携のアイテムとなっている。

■Lパチスロ からくりサーカス2 名場面クリアファイル

販売価格：550円(税込)/コンプリートセット2,750円(税込)

『Lパチスロ からくりサーカス』『Lパチスロ からくりサーカス2』に搭載されている特徴的な場面が5種のクリアファイルに。コンプリートをしたい人向けには、コンプリートセットが用意されている。

■予約受付概要

予約受付期間：2026年7月1日(水)12:00 〜 2026年7月31日(金)23:59

予約受付場所：FEVER STORE(フィーバーストア)

発送時期：2026年9月中旬より順次発送予定

※掲載されている画像はイメージのため、実際の商品とは一部異なる場合がある。

※生産状況などにより、発送時期が前後する場合がある。