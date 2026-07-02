HIKKYは、2026年7月11日(土)〜26日(日)に開催する世界最大級のメタバースイベント『バーチャルマーケット2026 Summer(Vket)』に、ユニバーサルエンターテインメントの8回目となる連続出展が決定した。

今回は、ユニバーサルエンターテインメントグループが運営するフィリピン・マニラの統合型リゾート施設「オカダマニラ」をモチーフにしたブース「OKADA MANILA WORLD」が展開される。

ブース内では、ユニバーサルエンターテインメントの「ユニバーチャルランド」でお馴染みの「メタスロット」がパワーアップした『メタスマスロ』を2機種プレイでき、『ザ・ファウンテン×ラグナドール 噴水GAME!!!』とともに、獲得ポイントに応じて3D衣装や3Dアクセサリーと無料で交換できる。また、人気アバターや友達と最大5人まで一緒に踊れるダンスフロア『Cove Manila de 連れDANCE♪』など、バーチャルならではの多彩な没入体験型コンテンツが提供される。

本出展の背景

ユニバーサルエンターテインメントは、Z・Y世代を含むノンユーザー層に“当たると嬉しい！”という感覚を手軽に体験し、遊技機の楽しさを知ってもらうことを目的に、バーチャルマーケットに2022年より連続で出展。過去のブース来場者からの「パチスロをやったことはなかったが当たると嬉しい気持ちになるのが分かった」「Vketをきっかけに初めて実際のホールに行ってみた」といった声が増え、出展を重ねるごとに、自社IPの認知拡大や新規ファン獲得につながってきた。

今回の8回目となる出展では、同社グループが運営する統合型リゾート施設「オカダマニラ」を、国内外にアピールすべく、オカダマニラの各エリアにメタバースならではの魅力を加えたブース「OKADA MANILA WORLD」を展開。遊技機の枠を超えたユニバーサルエンターテインメントの多彩な魅力を発信し、没入感のある体験コンテンツを通じてブランド認知度・好感度の向上につなげる。

出展内容詳細

◆バーチャルで連れ打ち体験！メタスマスロ「スマスロ ハナビ」「スマスロ サンダーV」が登場

“当たると嬉しい！”“時間が溶ける”と毎回多くの来場者から大好評のスロットコンテンツ「メタスロット」が『メタスマスロ』として登場！

さらに今回は「スマスロ ハナビ」と「スマスロ サンダーV」の2機種が同時展開！仲間と並んで打つ“連れ打ち”でスコアを競い合ったり、実機さながらのリール制御や演出を楽しんだり、これまでパチスロをプレイしたことがない方でも気軽に楽しめる。

『メタスマスロ』で獲得したポイントは、人気アバター5種類(桔梗、しなの、マヌカ、ミルフィ、ミルティナ)に対応したミュージカルやフィリピン民族風衣装、水着などのオリジナル3D衣装や3Dアクセサリーと交換することができる。

◆視覚的インパクトでSNS映え！『ザ・ファウンテン×ラグナドール 噴水GAME!!!』

オカダマニラの名物である水・光・音楽を組み合わせたエンターテインメント噴水ショー「ザ・ファウンテン」と、オンラインRPG「ラグナドール」とがコラボしたミニゲーム『ザ・ファウンテン×ラグナドール 噴水GAME!!!』では、4つの噴水を操作しながらラグナドールに登場する人気キャラクターを打ち上げ、アイテムをGETしてポイントを獲得する。

ゲームモードは、1人で集中してやり込む「1人プレイ」、友達とワイワイ協力プレイを楽しむ「2人プレイ」を選べる。また、ゲーム終了後にはリアルタイムに順位が変動するスコアランキングが表示されるため、トップを目指して何度も挑戦したくなる要素もある。こちらも、ゲームで獲得したポイントを使って人気アバター5種類に対応した3D衣装などと交換することができる。

本物の噴水ショーさながらのSNS映えするゲームは、フォトスポットとしても楽しむことができる。

◆ブロードウェイ風演出で盛り上がる！『Cove Manila de 連れDANCE♪』

オカダマニラ内のイベント会場『Cove Manila(コーヴ・マニラ)』をイメージした舞台では、来場者参加型のミュージカルダンス体験『Cove Manila de 連れDANCE♪』が楽しめる。

ステージでは、前回のVketで実施したユニバーチャルランド公認アンバサダー人気投票で1位に選ばれたキャラクター「霜狼るるな」が初登場！友達や自身のアバター、人気3Dアバター「桔梗」や「マヌカ」などと最大5人同時に人気スロット「ゲッターマウス」の楽曲「Delta」のアレンジバージョンを使用したオリジナルダンスが踊れる。お気に入りのアバターが、魅力的な楽曲に合わせて踊るステージを、フォトスポットとしても楽しめる。

◆オカダマニラ2泊3日の招待キャンペーンを実施！

「OKADA MANILA WORLD」の出展を記念して、Xでのプレゼントキャンペーンを実施！キャンペーン期間中にユニバーチャルランド公式Xのアカウントをフォローして、当該キャンペーン告知ポストを引用リポストし指定のハッシュタグを付けて投稿すると、抽選でペア3組6名を「オカダマニラ2泊3日(朝食・送迎・スパ付き)」に招待する。

バーチャル空間での楽しい思い出をシェアして、ぜひリアルの「オカダマニラ」を体感したい。

◆VketReal 2026 Summerにも出展！Apple Vision Proで“MRスマスロ”体験

2026年7月25日(土)～26日(日)にベルサール秋葉原で開催されるリアルイベント「VketReal 2026 Summer」にも、ユニバーサルエンターテインメントのブース出展が決定。

会場に今年2月に市場導入されたパチスロ「スマスロ ハナビ」の実機を設置し、MR(複合現実)ゴーグル「Apple Vision Pro」を装着して立体的な映像と連動させる、ここでしか体験できない新感覚のMRスマスロがプレイできる。ファンはもちろん、初めての人でも気軽に遊べるので、ぜひ体験してみたい。さらに会場では、パチスロ「ゲッターマウス」と「タコスロ」の生誕30周年を記念したオリジナルデザインのノベルティ(ハイチュウ／ぷっくりシール)がもらえるチャンスも!?

◎ユニバーサルエンターテインメント担当者のコメント

「ユニバーチャルランド」は「遊べる・もらえる」をコンセプトに多くの方のご愛顧をいただきながら継続してまいりました。今回のブースは、弊社グループが運営する統合型リゾート施設「オカダマニラ」をモチーフに、3つのエリアで多彩なエンターテインメントを楽しめる内容となっております。また、毎回多くの方にダウンロードしていただいているゲーム特典の3D衣装・アクセサリーは、「桔梗」だけでなく「しなの」「マヌカ」「ミルフィ」「ミルティナ」とさまざまな人気アバターに着せられる仕様になっております。ぜひGETしてSNS[X]で感想や自撮り画像を投稿していただけると嬉しいです。もちろん、恒例のQUOカードPayプレゼントキャンペーンも予定しております。どうぞお楽しみに！