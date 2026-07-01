三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて、『L邪神ちゃんドロップキック』導入決定を記念したグッズ第2弾の販売を開始した。

今回のラインナップは、邪神ちゃんの世界観を存分に詰め込んだ個性的なアイテムが勢ぞろい。ホールでの時間を楽しく彩る、ユニークな離席札から、“まさかの商品化” が実現した攻めすぎデザインTシャツ、「人生シアター」のロゴをあしらった、ファン心をくすぐるキャップまで幅広く用意されている。日常使いはもちろん、ホールやイベントでも注目を集めること間違いなしの遊び心あふれるアイテムを、ぜひ「SANYO-MART」でチェックしてみたい。

【商品一覧】

＜予約販売商品＞

・L邪神ちゃんドロップキック 離席札／全3種(「離席中ですの～」／「現実逃避中！」／「やめどき見失ってますの」)

・L邪神ちゃんドロップキック Tシャツ 「邪神ちゃんが好き！でも…」Ver. ／全2色(Black／White)

・L邪神ちゃんドロップキック Tシャツ 脳汁Ver. ／全2色(Black／White)

・L邪神ちゃんドロップキック Tシャツ 王道Ver. ／全2色(Black／White)

・L邪神ちゃんドロップキック キャップ ［人生シアター］／全1種

予約期間：2026年6月26日(金)～2026年7月17日(金)23時59分

発送時期：2026年8月中旬予定

【予約販売商品】L邪神ちゃんドロップキック 離席札

ポップなデザインで使いやすい、離席札3種がラインナップ。パチスロ遊技中に離席する際、台に設置して使用するプレートで、実用性とコレクション性を兼ね備えたグッズとして、複数揃えて楽しむのもおすすめ。

価格：各880円(税込)

種類：全3種(「離席中ですの～」／「現実逃避中！」／「やめどき見失ってますの」)

サイズ：W74mm×H150mm、厚さ0.75mm

【予約販売商品】L邪神ちゃんドロップキック Tシャツ 「邪神ちゃんが好き！でも…」Ver.

パチスロ愛があふれ出たデザインTシャツが登場。ギリギリを攻めた(？)メッセージが大胆にフロントに配置されている。

価格：各5,500円(税込)

種類：全2色(Black／White)

サイズ：4サイズ展開(S／M／L／XL)

【予約販売商品】L邪神ちゃんドロップキック Tシャツ 脳汁Ver.

邪神ちゃんのイラストを使用した、普段使いもしやすいバンドT風デザインのTシャツ。インパクトとスタイリッシュさを両立した一枚に仕上がっている。

価格：各5,500円(税込)

種類：全2色(Black／White)

サイズ：4サイズ展開(S／M／L／XL)

【予約販売商品】L邪神ちゃんドロップキック Tシャツ 王道Ver.

パチスロ用に描き下ろされた、邪神ちゃん・ゆりね・メデューサ・ミノスの4キャラクターを使用した、王道デザインのTシャツ。それぞれの魅力が詰まったポップで可愛い描き下ろしイラストがあしらわれている。

価格：各5,500円(税込)

種類：全2色(Black／White)

サイズ：4サイズ展開(S／M／L／XL)

【予約販売商品】L邪神ちゃんドロップキック キャップ ［人生シアター］

作中で印象的な“幻のパチンコホール”「人生シアター」の名称を、3D刺繍でデザインしたキャップ。さりげなく作品の世界観を取り入れた、遊び心が光る一品となっている。

価格：6,050円(税込)

種類：全1種

サイズ：フロント高さ：6cm

内周：48～64cm(調整可)

(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.