コロナワールドが運営する複合アミューズメント施設「安城コロナワールド」(愛知県安城市)は、開業30周年を迎える節目に合わせて全面改装を行い、2026年7月17日(金)に第1弾リニューアルオープンする。

安城コロナワールドは、映画館、天然温泉、ボウリング場、アミューズメント(ゲームセンター)、パチンコ・スロット、各種飲食店など多彩な施設を備え、来客に幅広い楽しみを提供する「遊びの情報発信基地」として運営されている。地域の住民に支えられ、今年で開業30周年を迎えたが、今まで以上に地域の住民の毎日に寄り添い、遊びのヨロコビを感じさせる施設を目指し、2026年7月17日(金)に第1弾リニューアルオープンする。

「あの頃のワクワクはそのまま、今日の一日が、もっと特別になる。」をコンセプトに、映画館(シネマ)のロビー全面改装や最新シートの導入、大人気グルメ「ゴーゴーカレー」の三河エリア初出店、地域最大級のエンターテインメント設備を誇る「カラオケJOYJOY」の新規出店など、地域の住民の余暇をより豊かに、いきいきと彩る新要素が目白押し。なお、2026年秋頃を目途に、第2弾リニューアルとして「天然温泉 安城コロナの湯」「ボウリング コロナキャットボウル」などのアップデートも予定されている。

同社では“映画・温泉・ボウリング・ゲーム・飲食”を一カ所で楽しめるワンストップ複合施設の強みを生かしつつ、「より居心地の良い空間」「家族でも一人でも楽しめる使い勝手」「非日常の体験価値」の向上を目指し、訪れるたびに魅力が発見できる施設づくりを進めており、「この街をもっと楽しく笑顔にする進化したコロナワールドを、これからもどうぞよろしくお願いいたします」とコメントしている。

安城コロナワールド 第1弾リニューアル 概要

【1】外観リニューアル 30周年にふさわしい、新しい“あんコロ”の顔へ

30年間、安城市民に親しまれてきた「あんコロ」の外観が、このリニューアルで大きく生まれ変わる。これまでの親しみある姿を尊重しながらも、明るく現代的なデザインへと刷新。夜間のライトアップも一新され、昼も夜も訪れる人の気持ちを高揚させる、新しい安城のランドマークとしての存在感を放つ。

外観の刷新は、単なる見た目の変化にとどまらず、「新しいあんコロが始まった」というメッセージをまち全体に発信し、初めて訪れる人にも、昔から通い続けている人にも、「また来たい」「行ってみたい」と感じさせる施設を目指すという。

【2】CINEMA WORLD(シネマ) 映画体験を"非日常"へ昇華する全面改装

映画館はエンターテインメントの象徴です。安城コロナワールドのシネマは、今回の30周年リニューアルの“顔”として、空間・設備・サービスの三位一体で生まれ変わる。

▶ロビー空間の全面リニューアル

これまでのロビーを一新し、明るく洗練された開放感あふれる空間へと大改装。映画を観る前から“非日常”気分を味わえるデザインに刷新し、来館したすべての人が「映画ってやっぱり特別だな」と感じられる空間を目指す。

▶フードオーダーの利便性が大幅アップ

フードセルフオーダー機・モバイルオーダーの導入：新たに設置された専用端末機や、自身のスマートフォンからスムーズに注文が可能に。並ばずにお気に入りのフード＆ドリンクを注文でき、上映前のひとときが格段に快適になる。

ドリンクバーの設置：映画鑑賞前後に好みのドリンクをセルフで飲み放題で楽しめる。

▶シートのグレードアップ(一部スクリーン)

一部スクリーンに全席「両ひじ付きシート」を導入。1席ごとに左右のひじ掛けが設置されており、隣席とひじ掛けの共有がない。2時間以上の大作でも、気を使うことなく、ゆったりとした鑑賞環境を実現する。

▶新体感「重震シアター」リニューアル

大人気の「重震シアター(じゅうしん)」をリニューアル。爆発、カーチェイスなどのシーンに合わせ、魂を揺さぶるほどの重低音が体感できるシアター。映画の迫力がそのままカラダ全体に伝わり、まるで映画の中に入り込んだかのような感覚になる。

【店舗情報】

店舗名：シネマワールド 安城

営業時間：(月～木)9:00～24:00、(金)9:00～26:00、(土)7:30～26:00、(日・祝)7:30～24:00

※作品の上映スケジュールにより変動する。

スペック：

全10スクリーン／1,416席

スクリーン2：体感型アトラクションシアター 4DX 導入

スクリーン3：重震シアター 導入

【3】三河エリア初出店「ゴーゴーカレー」 金沢カレーの旗手がついに三河上陸

「ゴーゴーカレー」は、コクと深みのある濃厚ルーに特製キャベツとカツを合わせた“金沢カレー”スタイルで、全国的に熱狂的なファンを持つカレー専門チェーン。愛知県内にも店舗を展開しているが、三河エリアへの出店は今回が初めてとなる。

安城コロナワールド店では、濃厚でクセになる特製ルーとサクサクのカツが絶妙にマッチした王道のカツカレーをはじめ、「ミニ」から「メジャー」「キング」までボリュームを選べるサイズ展開を用意。さらに、チキンやソーセージ、野菜などのトッピングも豊富に取り揃えており、お好みに合わせたカスタマイズができる。ガッツリ食べたい日にも軽めに楽しみたい日にも対応できる幅広いメニューで、映画の前後やボウリング、カラオケの後など、さまざまなシーンで手軽に楽しめる。

【店舗情報】

店舗名：ゴーゴーカレー 安城コロナワールド店

営業時間：(平日)11:00～15:00、17:00～22:00、(土日祝)11:00～22:00

【4】新規オープン「カラオケJOYJOY」地域最大級のラグジュアリーカラオケ

「ただ歌うだけ」のカラオケはもう古い。「カラオケ JOYJOY」は、ゴージャスでお洒落な店内、衝撃のカラオケ映像！全室プロジェクター完備の最新設備。ド迫力の映像革命を是非体感してみたい。昼は豊富なドリンクバー付き、夜はさらに80種類以上のカクテル・サワー・ハイボールの飲み放題付き！充実の飲み放題が付いてるのにとてもリーズナブルで、さらにダーツやビリヤードも併設されている。

【店舗情報】

店舗名：カラオケ JOYJOY 安城コロナワールド店

営業時間：(月～木)10:00～翌5:00、(金・祝前)10:00～翌6:00、(土)9:00～翌6:00、(日・祝)9:00～翌5:00

【5】既存施設も進化！パチンコ・アミューズ・らーめん駒 リニューアル



▶パチンコ「Pachinko Korona」 居心地の良さを徹底的に追求

デザイン・照明・レイアウトを全面刷新。より明るく快適な空間へ。最新のパチンコ・スロット機種を多数導入。ゆったりくつろげる休憩スペースを充実。スタッフの接客品質向上にもこだわり、気持ちよく過ごせる環境を整備。

【店舗情報】

店舗名：パチンココロナ 安城

営業時間：(全日)9:00～23:00

▶アミューズ「Metropolis」 開放感あふれるフロアで非日常体験

開放感を重視したフロアレイアウトに刷新。クレーンゲーム、メダルゲーム、最新ビデオゲームなど多彩な機種を配置。景品は常時300種類以上をラインナップし、人気キャラクターのぬいぐるみから生活用品まで幅広く揃う。子どもから大人まで楽しめるバランスの取れた機種構成となっている。

【店舗情報】

店舗名：アミューズメントワールド メトロポリス 安城店

営業時間：(平日)10:00～23:50、(土日祝)9:00～23:50

▶「らーめん駒」 地域のガッツリ派が集う名店がリニューアル

二郎系の豪快な「駒二郎」をはじめ、醤油・味噌・台湾まぜそばなど多彩なメニューがラインナップ。映画・ボウリング・カラオケの前後のガッツリ飯として地域のファンに支持される人気店が、よりきれいで快適な空間へリニューアル。家族みんながそれぞれ好きな一杯を選べる、幅広いメニューが取り揃えられている。

【店舗情報】

店舗名：らーめん駒 安城店

営業時間：(全日)11:00～22:00

2026年秋頃 第2弾リニューアルも予定！さらに楽しく、さらに快適に。進化を加速させた第2弾リニューアル

今回のリニューアル第1弾に続き、第2弾として2026年秋頃に以下の施設アップデートも予定されている。

天然温泉 安城コロナの湯

癒やしの空間をさらに磨き上げるリニューアルを計画中！

※2026年7月1日現在 通常営業中

コロナキャットボウル 安城店

より楽しく、より快適なボウリング体験を目指して進化中！

※2026年7月1日現在 通常営業中

【備考】

その他「インターネット・まんが喫茶 亜熱帯」も新規オープン準備中(開業日は未定)。

リニューアル記念！豪華3大キャンペーン(コロナワールド全店で開催)

キャンペーン1：「シネマdeワクワクキャンペーン」

期間：2026年7月17日(金)～8月16日(日)

4DX・IMAX・Dolby Atmos対象作品を鑑賞すると全員に、その場で引ける「スピードくじ」をプレゼント！映画無料鑑賞券やポップコーンセットなど豪華賞品が当たるチャンス！映画をより特別な体験に変える夏のキャンペーンとなっている。コロナワールド全店で開催。

キャンペーン2：「ディズニーキャンペーン」

期間：2026年7月3日(金)～上映終了まで

大注目のディズニー最新作『トイ・ストーリー5』『モアナと伝説の海』を4DXまたはIMAXで鑑賞すると、抽選で豪華映画グッズをプレゼント！映画上映後にスクリーンに表示されるQRコードを読み取って応募するだけ！最高の映画設備を鑑賞して、最高の特典をGETしよう。コロナワールド全店で開催。

キャンペーン3：「PayPayポイント最大5%戻ってくるクーポン」

期間：2026年7月13日(月)～8月16日(日)

コロナワールド内の対象店舗でPayPayにて2,000円以上(税込)支払うと、PayPayポイントが最大5％戻ってくる。家族・グループでたっぷり遊んで、お得にポイントをゲットしよう。事前にPayPayアプリにてクーポンを取得。予算上限に達し次第終了。コロナワールド全店で開催。