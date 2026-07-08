サンリオのやんちゃな(?)男の子たちを集めたユニット「はぴだんぶい」が、このほど、夏のお出かけが楽しくなっちゃうグッズになってファミリーマートに登場。ここでしか手に入らない限定グッズの登場に、「かわいすぎる」とSNSで注目を集めています。

あれ…みんなちょっと日焼けした? ☀️
夏を満喫中～🌴な #はぴだんぶい オリジナルグッズが登場🎉
.
画像タップで詳しくチェック💡
一緒に夏を楽しみたい!って思ったら「いいね」してね🕶️
.
▼詳しくはこちら
https://family.co.jp/goods/charakuji.html
(@famima_nowより引用)

  • ファミリーマート×はぴだんぶい「エコバッグ」（1,540円）

    ファミリーマート×はぴだんぶい「エコバッグ」（1,540円）

7月9日に登場する「はぴだんぶい」の限定グッズは、「エコバッグ」(1,540円)と「アロハシャツキーホルダー」(1,320円)、そして「クリアタンブラー」(2,200円)の3点。どれも、夏の日差しにも負けない元気なボーイズたちが、アロアシャツやサングラスを着用したり、日焼けした肌でビーチを満喫するなど、とってもチャーミングなデザインになっています。

「エコバッグ」は、表と裏で異なるカラーとデザインを楽しめる仕様で、コンパクトに畳んでもかわいいのがポイント。

  • ファミリーマート×はぴだんぶい「アロハシャツキーホルダー」（1,320円）

    ファミリーマート×はぴだんぶい「アロハシャツキーホルダー」（1,320円）

「アロハシャツキーホルダー」は、日焼けをしてアロハシャツを着ている「ポチャッコ」「ハンギョドン」「タキシードサム」「あひるのペックル」「バッドばつ丸」「けろけろけろっぴ」のアクリルチャームと、それぞれが着ているアロハシャツがキーホルダーに。いずれも7月9日10時より、全国の「ファミリーマート」限定で発売されます。楽しみですね。

  • ファミリーマート×はぴだんぶい「クリアタンブラー」（2,200円）

    ファミリーマート×はぴだんぶい「クリアタンブラー」（2,200円）

さらに、ファミマオンラインでは7月7日より、ストロー付きの「クリアタンブラー」(容量約500ml)の予約がスタートしています。ラインナップはもちろん、「ポチャッコ」「ハンギョドン」「タキシードサム」「あひるのペックル」「バッドばつ丸」「けろけろけろっぴ」の全6種。

SNSで紹介されると、「なにこの夏満喫中の可愛いデザイン!」「アロハよすぎ」「こんがりポチャッコかわいいな〜」「エコバッグめっちゃかわいくないですかっ!」「キーホルダー可愛すぎるんだが～笑」「タンブラーも可愛いやん」と話題に。推しのアイテムをゲットして、一緒に夏を満喫したいですね。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E26052501

【今日から】サブウェイ×「はぴだんぶい」コラボスタート! 特典や対象商品など詳細をチェック
【ファミマ】夏を満喫する「はぴだんぶい」の限定グッズが最高!「こんがりポチャッコかわいいな〜」「タンブラーも可愛いやん」と話題
【神コラボ】マクドナルド、ハッピーセットに「シナモロール」が登場! 「さすがに可愛すぎる」「コンプしたいレベル」とSNS歓喜
ポチャッコが「おしゃべりぬいぐるみ」シリーズに登場! 70以上のセリフを収録
「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo」テーマルーム一部公開 - ポチャッコの「夢のビーチ」やキキララの「ガーデンパーティー」など
サンリオ体験型イベント「Hotel Floria Tokyo」韓国で大人気だった限定グッズが日本でも発売決定! 気になるラインナップは?
【7月発売】サンリオ新作カプセルトイ34商品を一挙ご紹介! ポムポムプリンたちが食パンに挟まれた「しょくぱんず」や"ぽちゃぷに"スクイーズなど
ヒットをつくる人 第1回 発売1週間で完売…平成女児を虜にした「ぷちリカちゃん」はどうやって生まれた? 開発担当に聞く、伝統あるリカちゃんを"小さくする勇気"
【ローソン】「シナモロール当りくじ」発売 - ネコミミ形ヘッドホン姿のシナモロールが登場
日焼けバージョンのレトロリカちゃん発売 - 「日焼けキティ」とのコラボ
「ポムポムプリン」全長105cmの超ビッグぬいぐるみが王冠＆マント付きの30周年verで登場
「サンリオフェス2026」ステージレポ - 「キャラクター大賞」上位15キャラ登場でファン大盛り上がり! 2連覇の「ポムポムプリン」30周年記念“喜劇”も
関連画像をもっと見る