【ファミマ】夏を満喫する「はぴだんぶい」の限定グッズが最高!「こんがりポチャッコかわいいな〜」「タンブラーも可愛いやん」と話題

サンリオのやんちゃな(?)男の子たちを集めたユニット「はぴだんぶい」が、このほど、夏のお出かけが楽しくなっちゃうグッズになってファミリーマートに登場。ここでしか手に入らない限定グッズの登場に、「かわいすぎる」とSNSで注目を集めています。

あれ…みんなちょっと日焼けした? ☀️

夏を満喫中～🌴な #はぴだんぶい オリジナルグッズが登場🎉

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一緒に夏を楽しみたい!って思ったら「いいね」してね🕶️

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https://family.co.jp/goods/charakuji.html

(@famima_nowより引用)

7月9日に登場する「はぴだんぶい」の限定グッズは、「エコバッグ」(1,540円)と「アロハシャツキーホルダー」(1,320円)、そして「クリアタンブラー」(2,200円)の3点。どれも、夏の日差しにも負けない元気なボーイズたちが、アロアシャツやサングラスを着用したり、日焼けした肌でビーチを満喫するなど、とってもチャーミングなデザインになっています。

「エコバッグ」は、表と裏で異なるカラーとデザインを楽しめる仕様で、コンパクトに畳んでもかわいいのがポイント。

ファミリーマート×はぴだんぶい「アロハシャツキーホルダー」（1,320円）

「アロハシャツキーホルダー」は、日焼けをしてアロハシャツを着ている「ポチャッコ」「ハンギョドン」「タキシードサム」「あひるのペックル」「バッドばつ丸」「けろけろけろっぴ」のアクリルチャームと、それぞれが着ているアロハシャツがキーホルダーに。いずれも7月9日10時より、全国の「ファミリーマート」限定で発売されます。楽しみですね。

ファミリーマート×はぴだんぶい「クリアタンブラー」（2,200円）

さらに、ファミマオンラインでは7月7日より、ストロー付きの「クリアタンブラー」(容量約500ml)の予約がスタートしています。ラインナップはもちろん、「ポチャッコ」「ハンギョドン」「タキシードサム」「あひるのペックル」「バッドばつ丸」「けろけろけろっぴ」の全6種。

SNSで紹介されると、「なにこの夏満喫中の可愛いデザイン!」「アロハよすぎ」「こんがりポチャッコかわいいな〜」「エコバッグめっちゃかわいくないですかっ!」「キーホルダー可愛すぎるんだが～笑」「タンブラーも可愛いやん」と話題に。推しのアイテムをゲットして、一緒に夏を満喫したいですね。

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