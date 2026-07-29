横浜赤レンガ倉庫は、「ポムポムプリン×横浜赤レンガ倉庫 コラボキャンペーン」を8月14日〜9月13日に実施する。

「ポムフェス」は、ポムポムプリンのデビュー30周年を記念して、9月12日〜13日に横浜赤レンガ倉庫イベント広場にて開催される音楽フェス。アーティストライブやフード、ゲーム、限定グッズなど、多彩な企画が行われる。

本キャンペーンは、「ポムフェス」と連動した特別企画で、横浜赤レンガ倉庫1・2号館内で、ポムポムプリンの世界観を楽しめるさまざまなコンテンツを展開する。

期間中は、横浜赤レンガ倉庫1・2号館内の対象店舗で1会計2,000円以上購入した希望者に、ポムポムプリン30周年デザインのオリジナルステッカーを1枚プレゼントする。ステッカーは数量限定で、なくなり次第終了。

オリジナルステッカー

また、2号館3F「Re : Wharf」横には、チームプリンのみんなが集合した高さ約2メートルの巨大バルーンが登場。フォトジェニックな装飾として、来館者を出迎える。

高さ約2メートルの巨大バルーン

さらに、サンリオ公式アプリ「Omoide Badge」を使った館内周遊企画も実施。1・2号館内の3カ所のフォトスポットを巡ると、各スポットでデザイン違いの限定デジタルバッジを入手できる。バッジをコンプリートした画面を「ポムフェス」会場で提示すると、限定アクリルチャームがもらえる。

限定アクリルチャーム

限定デジタルバッジ

このほか、2号館1階フードコートのガラスボックス席の壁面には、30周年を祝う特別デザインのポムポムプリン装飾を展開。食事を楽しみながら、ポムポムプリンに囲まれた空間を満喫できる。

キャンペーン概要

キャンペーン名: ポムポムプリン×横浜赤レンガ倉庫 コラボキャンペーン

実施期間: 8月14日〜9月13日

実施場所: 横浜赤レンガ倉庫 1・2号館内

内容: 2,000円以上購入でオリジナルステッカープレゼント 高さ約2メートルの巨大バルーン展示 限定デジタルバッジ配布 限定アクリルチャームプレゼント フードコート壁面の特別装飾



ポムフェス概要

イベント名: ポムフェス

開催日: 9月12日〜13日

会場: 横浜赤レンガ倉庫 イベント広場

時間: 11:00〜17:30

入場料: 無料

主催: 株式会社サンリオ

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