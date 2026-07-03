マクドナルドのハッピーセットに、7月10日からサンリオの「シナモロール」が登場します。

今回のおもちゃは、シナモロールをモチーフにしたお店屋さんごっこアイテムがラインナップ。

7月10日から始まる第1弾では、シナモロール おみせやさんボックス、シナモロールのマスコット、シナモロール マジカルオーブンの3種類を配布。

7月17日からの第2弾では、シナモロール キャッシュレジスター、シナモロール もぐもぐキッチンカー、シナモロール ドリンクマシーンシールスタンドの3種類を配布します。

そして、7月24日から第3弾では、全6種類のなかからランダムでおもちゃがもらえます。

マクドナルド公式Xにてこの情報が発表されると、「流石に可愛すぎる」「ダイエット諦め」「コンプしたいレベルのかわいさ」「ぎゃー！可愛い！全部欲しい」「おままごとに使えそう」と多くの反響が。

なお、同時期のもう1つのおもちゃは「パウ・パトロール」ということで、こちらも見逃せません。