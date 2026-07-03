ファミリーマートは7月7日から、STPR所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の結成10周年記念コラボレーションを開催する。

結成10周年のアニバーサリーイヤーを祝して、これまでのさまざまなイラストを取り入れたオリジナルグッズがファミマオンラインに登場する。

「ファミマオンラインくじ」を発売

すとぷり 10th Anniversaryの「ファミマオンラインくじ」(900円＋送料)が登場する。発売期間は7月7日12:00～8月31日23:59。予定数がなくなり次第販売終了となる。同くじを2回以上注文する際、2回目以降の送料が「実質1円」となるクーポンも配布する。

「ファミマオンラインくじ すとぷり 10th Anniversary」(900円＋送料)

A賞はいちごおうじ商店「思い出ボックス」。お馴染みの、いちごおうじ商店のカートンを限定デザインにアレンジ。ペンライト等これまでの人気グッズを詰めてお届けする。(中身の商品・カラー・メンバーは選べない)

B賞は「アクリルスタンド」全6種。すとぷり初のファミリーマートキャンペーンでも使用されたお馴染みのビジュアルがアクリルスタンドで登場する。

C賞は「グリッターアクリルキーホルダー」全6種。すとぷりオリジナル曲「Prince」のワンシーンをキラキラしたグリッタータイプのアクリルキーホルダーにした。

D賞は「オリジナルステッカーセット」全5種。アニメ動画でもお馴染みのイラストがステッカーに。いろいろな表情が楽しめる3枚セットで、好きなセットを選べる。

ラスト賞は「アクリルジオラマ」。すとぷりの代表曲のひとつでもある「Prince」。思い出が蘇るようなMVの一場面をアクリルジオラマで再現した。メンバーの複製サイン入り。

オリジナルグッズもファミマオンラインで販売

ファミマオンラインでしか手に入らない限定デザインのグッズも発売する。

商品一例として、第1弾(7月7日～)には「アクリルスタンド缶バッジセット(ファミッペだっこver.)」(2,200円)が登場する。ファミッペとのイラストを使用したアクスタ&缶バッジのセット。予約期間は7月7日12:00～8月31日23:59までとなる。

第2弾(7月21日～)には「すとぷり 6兄弟パーカー」(6,820円)を発売する。すとぷりアニメ動画でお馴染み、6人兄弟が着用しているパーカーがリアルに登場。予約期間は7月21日10:00～8月31日23:59。

なお、監修中につき、サイズは変更となる場合がある。

「ファミペイ」の毎日挑戦ゲームにすとぷりが登場

ファミペイの「チャレンジ」タブから1日1回ゲームに参加でき、抽選で最大10万円相当のファミマポイントや、ファミマオンラインくじで「すとぷり 10th Anniversary」くじに使用できる300円引きクーポンなどが総勢612万6,611名に当たる。実施期間は7月7日0:00～7月31日23:59まで。

ファミマプリントでも「すとぷり」のブロマイドを販売

期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、すとぷり10周年を記念したオリジナルブロマイドを発売する。デザインは全12種類(ランダム形式)。L判は200円、2L判は300円。発売期間は7月7日10:00～8月3日23:59までとなる。

ファミマTV「ハッピー星占い」にすとぷりが登場

ファミマTVのオリジナル番組「ハッピー星占い」にもすとぷりが登場する。すとぷりのメンバーが曜日ごとに日替わりで出演。月曜日から金曜日まではそれぞれ異なるメンバーが担当し、土曜日と日曜日には5人が揃って登場する。「今日は誰が、あなたの運勢を届ける?」をコンセプトに、メンバーそれぞれの個性を活かしたオリジナルコメントとともに、毎日の運勢をお届けする。放映期間は7月7日～8月31日まで。