マッシュフードラボが運営するgelato pique cafe(ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ)は、スクウェア・エニックスの「ドラゴンクエスト」シリーズとの初コラボレーション「PIQUE CAFE encounters DRAGON QUEST」を8月7日～20日の期間、展開する。

カフェメニューラインアップ

スライムのもこもこ天空クレープ

「スライムのもこもこ天空クレープ」(ライチ、ベリー／全2種1,580円)は、ドラゴンクエストに登場する天空城の雲をイメージした、レアチーズムースクリームが目を引くクレープ。ムースクリームの中には、それぞれのフレーバーに合わせたジェラートを忍ばせ、ふんわり軽やかな食感とひんやりとした口どけが楽しめる一品だ。

トップにはスライムのチョコレートをあしらい、まるで浮かんだ雲の上にスライムが佇んでいるかのような愛らしい仕上がりになっている。

フレーバーは、ライチとベリーの2種。

もこもこパーティの天空ソーダフロート

「もこもこパーティの天空ソーダフロート」(ライチ、ベリー／全2種1,080円)は、天空城の雲をイメージしたムースクリームの上に、ドラゴンクエストのモンスターたちをモチーフにした可愛らしいモナカをトッピング。賑やかなパーティをしているような、見た目にも楽しいソーダフロートだ。ソーダの中にはまろやかな杏仁ミルクプリンを合わせ、さっぱりした甘さと爽快感が調和する夏らしい味わいに。それぞれ異なるフレーバーとの組み合わせを楽しめる。

フレーバーは、ライチとベリーの2種。

天空城のもこもこサンデー

「天空城のもこもこサンデー」(1,080円)は、やさしいミルクのコクと杏仁の香りが広がる杏仁ミルクプリンをベースに、マンゴーとパインを合わせ、夏らしいトロピカルな味わいに仕上げたサンデー。さらに雲をかたどったレアチーズムースやラズベリージェラートを重ねることで、爽やかさと程よい酸味をプラスしている。トップには天空城をモチーフにしたモナカも。

店頭特別ディスプレイ＆店舗限定メニュー

コラボレーションメニューの販売期間中、ジェラート ピケ カフェ 渋谷ヒカリエ店、表参道ヒルズ店がドラゴンクエストの世界観に包まれた特別な空間へと様変わりする。さらに、各店舗限定のカフェメニューも登場する。

渋谷ヒカリエ店限定かき氷

渋谷ヒカリエ店限定の「天空城のもこもこかき氷」(トロピカル、ベリー／全2種1,480円)は、雲をかたどったミルククリームの上に天空城をモチーフにしたモナカをトッピングした、夏にぴったりのかき氷。シャリっとした食感の氷に、甘くコクのある練乳ミルクソースを合わせ、ひんやりとした清涼感とまろやかな甘みを楽しめる。

フレーバーは、トロピカルとベリーの2種。

表参道ヒルズ店限定キャラクターアートラテ

「DRAGON QUEST CHARACTER ART LATTE」(アイスのみ／全5種780円)

表参道ヒルズ店限定のキャラクターアートラテ「DRAGON QUEST CHARACTER ART LATTE」(アイスのみ／全5種780円)は、スライム、ドラゴンキッズ＆モーモン、ベビーサタン＆キラーマシン、わたぼう＆こんぺいとう、ブラウニー＆ベビーパンサーの5種より選べる。

カフェメニュー購入点数制限

なお、今回のコラボレーションメニューについて、購入点数制限を設ける。

一人につき店内飲食の場合4品、テイクアウトの場合2品(同一商品購入可)

カフェメニューは各店舗、各日数量限定

※渋谷ヒカリエ店、松坂屋名古屋店では店内飲食のみでの提供

ノベルティ

販売期間中、コラボレーションメニュー1品ご購入ごとに、限定オリジナルステッカー(全8種)を1枚ランダムでプレゼントする。在庫がなくなり次第、終了。

【GELATO PIQUE encounters DRAGON QUEST】グッズ販売

「ゆめがつづくじかん」をテーマにした、ジェラートピケとドラゴンクエストのコラボレーショングッズの一部をピケカフェ限定店舗にて販売する。ラインナップは下記の通り。