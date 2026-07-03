サブウェイは、サンリオのキャラクターユニット「はぴだんぶい」と初めてコラボした店頭キャンペーン「はぴサブサマー！」を7月8日から8月31日まで開催する。

今回のキャンペーンは、「Eat Fresh, Feel Good」を掲げるサブウェイと、「みんなをちょっとハッピーに」するためのチャレンジを続ける「はぴだんぶい」による初のコラボ。店頭では、サブウェイの人気定番メニューと、ここでしか手に入らないコラボ限定オリジナルグッズがセットになった商品を販売する。

第1弾では、アクリルキーホルダー全4種のうち1つがランダムで付属する「はぴだんぶい オリジナルグッズ付（ランダム） サンドイッチ・ポテトドリンクSセット」を用意。対象商品は、えびたま、BLT、サラダチキンの3種類で、それぞれポテトとドリンクSが付いたセットとして販売される。価格は各1,120円。商品は「はぴだんぶい」コラボ限定デザインの紙袋に入れて提供される。

えびたまは、たまごサラダにえびを合わせ、チポトレソースで仕上げたメニュー。BLTは、スモーク香のあるベーコンと香辛料のきいたセミドライソーセージの風味が楽しめる。サラダチキンは、さっぱりとしたチキンにハニーマスタードを合わせた一品となっている。

キャンペーン期間は7月8日から8月31日まで。販売店舗はサブウェイ全店だが、レジャー施設内店舗など一部店舗は対象外。購入は店頭のみで、モバイルオーダーやデリバリーは対象外となる。一人あたり1会計2セットまで購入可能。オリジナルグッズは各店舗なくなり次第終了となる。

また、「はぴサブサマー！」は第2弾の開催も予定しており、詳細は後日発表される。

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