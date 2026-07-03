韓国で話題を集めたサンリオキャラクターの体験型展示イベント『Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo(ホテルフローリア トーキョー)』の東京会場について、韓国会場で人気を集めたオリジナルグッズの販売情報が公開された。

同展は、「サンリオキャラクターズの夢が詰め込まれたホテル」をコンセプトにした展示イベント。光と音、色彩が織りなす360度のフォトジェニック空間の中で、まるで本物のホテルを巡るような「ルームツアー」体験を楽しめるという。

登場キャラクターは、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、リトルツインスターズ、ポチャッコ、ハンギョドン、けろけろけろっぴ。

あわせて、韓国会場で好評だった「Hotel Floria限定グッズ」の東京会場での販売も決定した。

グッズのラインナップ

ホテルフローリア ぬいぐるみ(マイメロディ／クロミ)各5,940円

Hotel Floriaデザインの限定ぬいぐるみ。マイメロディとクロミの特別な瞬間をデザインに落とし込み、展示の感動と思い出を長く楽しめるアイテム。

ホテルフローリア ぬいぐるみキーホルダー(マイメロディ/クロミ)各2,750円

マイメロディとクロミの魅力を詰め込んだぬいぐるみキーチェーン。

ホテルフローリア ラゲッジタグ (全5種)各2,640円

Hotel Floriaを代表するキャラクターたちをあしらったラゲッジタグ。ホテルという同展のコンセプトらしく、スーツケースやバッグにつけられる。

ホテルフローリア レンチキュラーマグネット(全5種)各770円

見る角度によって表情が変わるレンチキュラーマグネット。Hotel Floriaのボールルームで楽しく踊るキャラクターたちの姿が描かれている。

ホテルフローリア うちわ サンリオキャラクターズ 550円

キャラクターたちを両面にデザインしたうちわ。表と裏で異なるキャラクターが描かれている。

ホテルフローリア ペーパーエアフレッシュナー (全5種)各1,320円

キャラクターごとにイメージされる香りを詰め込んだパフュームタグ。それぞれの個性やあたたかな雰囲気を香りで表現した。

ホテルフローリア メタルキーリング(全9種)各1,760円

Hotel Floriaのキャラクターたちの魅力を詰め込んだ、鍵モチーフのメタルキーチェーン。それぞれのキャラクターとともに、特別な空間の扉を開くようなときめきを感じられるデザインとなっている。

ホテルフローリア バッジ(全10種)各990円

キャラクターたちの愛らしい表情が魅力のメタルバッジ。

『Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo』の会期は2026年7月15日〜2027年5月31日で、会期中は無休。会場は東急歌舞伎町タワー4F(東京都新宿区歌舞伎町1-29-1)。営業時間は10時〜20時で、最終入場は19時30分。

入場料は平日が一般・大学生2400円、中高生1600円、小人(4歳〜12歳・小学生)1000円、土・日・祝日が一般・大学生2600円、中高生1800円、小人1200円。3歳以下は無料。チケットはイープラスで販売される。

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