物価高のなか、外食やコンビニグルメを少しでもお得に楽しみたい人は多いはず。今週は、マクドナルドの「ひるまック」無料サイズアップや、セブン‐イレブンの無料クーポン、ピザハットの「ハットの日」など、ランチや夕食に使いやすいキャンペーンが集中している。

終了日が近いものも多いため、気になるキャンペーンがある人は早めにチェックしておきたい。

【マクドナルド】ひるまック、ポテトもドリンクも無料でM→Lに! 5日間限定(7月6日～10日)

日本マクドナルドは7月6日～10日の5日間限定で、「ひるまック」セットの「マックフライポテト」Mサイズと「ドリンク」MサイズがそれぞれLサイズに無料でサイズアップできるキャンペーンを全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)で開催中。

対象商品:

「ひるまック」のマックフライポテト、ドリンク



対象店舗:

全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

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✅ひるマックについてなど詳細はこちら!

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【セブンイレブン】「焼めし」「海鮮お好み焼」の無料クーポン配布! セブンマイルで交換可能(7月7日～10日)

セブン‐イレブン・ジャパンは7月7日～10日の4日間限定で、貯まったセブンマイルを使って、枚数限定でセブンプレミアムの冷凍食品「セブンプレミアム 焼めし」または「セブンプレミアム 海鮮お好み焼」の「無料クーポン」へと交換できるキャンペーンをセブン‐イレブンアプリ会員限定で実施している。

対象商品:

・「セブンプレミアム 焼めし」(通常価格:181.44円)

先着3万2,000枚限定で95マイルと交換



・「セブンプレミアム 海鮮お好み焼」(通常価格:375.84円)

先着1万6,000枚限定で190マイルと交換



対象店舗:

セブン‐イレブンアプリ会員限定

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✅クーポン利用期間など詳細はこちら!

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【ピザハット】"ハットの日"は持ち帰り限定でMサイズ810円〜(7月8日～10日)

日本ピザハットが展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、毎月8日・9日・10日を「ハットの日」として、ピザハットの商品をお持ち帰り810円～で提供するキャンペーンを実施している。

2026年7月「ハットの日」のお得なラインナップは、810円のピザが6種類、1,100円のピザが5種類、1,200円のピザが1種類と、1,400円のピザが2種類。そして、配達にも対応した1,810円のピザが6種類ラインナップしている。

持ち帰り限定でMサイズピザが810円で食べられる超大人気の6種類

対象商品:

下記の商品が、通常価格1,580円～1,860円 → 810円(最大1,050円お得!)



・めちゃ盛りWマヨコーン

・イタリアントマト＆ガーリック

・とろっとカルボナーラピザ

・ピザハット・マルゲリータ

・芳醇ベーコンマッシュルーム

・じゃがマヨコーン

※持ち帰りのみ



対象店舗:

全国のピザハット店舗(一部を除く)

全10種以上のピザが楽しめるハーフ＆ハーフが1,100円

対象商品:

下記の商品が、通常価格2,205円〜2,760円 → 1,100円(最大1,650円お得! )



・デラックス／とろける4種チーズのフォルマッジのハーフ＆ハーフ

・アスパラベーコーン／じゃがマヨコーンのハーフ＆ハーフ

・じゃがマヨコーン／宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 のハーフ&ハーフ

・直火焼 テリマヨチキン／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ

・海老マヨ明太ベーコン／芳醇ベーコンマッシュルームのハーフ＆ハーフ

※持ち帰りのみ



対象店舗:

全国のピザハット店舗(一部を除く)

6月よりさらに値下げ! 4シリーズのピザが1,200円に

対象商品:

「フレンズ4(Mサイズ)」が持ち帰り限定で通常価格2,330円 → 1,200円(1,130円お得)

じゃがマヨコーン/ピザハット・マルゲリータ/ペパロニクラシック/クリームチーズベーコン)



対象店舗:

全国のピザハット店舗(一部を除く)

最大1,790円OFFで超大人気の4シリーズが食べられる

対象商品:

下記の商品が通常価格2,830〜3,190円 → 1,400円(最大1,790円お得)



・チキン南蛮のたっぷりタルタル4(宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮/こんがりソーセージタルタル/テリマヨチキンタルタル/ぷりぷりエビタルタル)



・ピザハット・ベスト4(ほっくりポテマヨソーセージ/ピザハット・マルゲリータ/特うまプルコギ/テリマヨチキン)



対象店舗:

全国のピザハット店舗(一部を除く)

【配達でもお得】大人気ハーフ＆ハーフと4シリーズが配達でも最大950円OFFに

対象商品:

下記の商品が通常価格2,205円〜2,760円 → 1,810円(最大950円お得)



・じゃがマヨコーン／宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮 のハーフ&ハーフ

・アスパラベーコーン／じゃがマヨコーンのハーフ＆ハーフ

・デラックス／とろける4種チーズのフォルマッジのハーフ＆ハーフ

・フレンズ4

・直火焼 テリマヨチキン／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ

・海老マヨ明太ベーコン／芳醇ベーコンマッシュルームのハーフ＆ハーフ)



対象店舗:

全国のピザハット店舗(一部を除く)

【セットでお得】ハットの日対象のピザを買うと、セットでポテトが50%OFFに

対象商品:

「[Mサイズ] ハットフライポテト」がピザとセットで、通常価格500円 → 250円(250円お得)



対象店舗:

全国のピザハット店舗(一部を除く)

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✅注意事項など詳細はこちら!

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【セブンイレブン】セブン - イレブンの日を記念して(7月1日～11日)

セブン - イレブン・ジャパンは、7月11日の記念日に向けて「7月11日はセブン - イレブンの日! お店に行くとちょっといいことがある11日間」を7月1日から開催する。

711円レシート抽選キャンペーン(7月1日〜11日)

期間中に合計711円の買い物をし、レシートを撮影して応募すると豪華賞品がもらえる。今回のキャンペーンの賞品として、セブン - イレブンの制服をまとった存在感抜群のフィギュア「BE@RBRICK 400%」や、おうちでセブンカフェ気分が楽しめる「セブンカフェ風ペアグラス」が当たるという。さらに「選べるクーポン!『セブンカフェ』または『セブンカフェ スムージー』無料クーポン」も用意されている。

711円レシート抽選キャンペーン

実施期間:

7月1日〜11日(応募受付期間は7月12日まで)



対象店舗:

全国のセブン - イレブン店舗

まとめ買いセール(7月7日〜11日)

対象となる398円のお惣菜商品を2個同時に購入すると、通常796円のところ659円になる。対象のお惣菜には「金のハンバーグ」や「金のビーフカレー」、「金のチーズハンバーグ」、「金の豚角煮」、「金のバターチキンカレー」がラインナップされている。

まとめ買いセール

実施期間:

7月7日〜11日



対象店舗:

全国のセブン - イレブン店舗

ドリンク1本実質無料(7月7日〜11日)

おにぎり2個と対象ドリンク1本をセットで購入すると、ドリンク分が値引きされて実質無料になるキャンペーンも実施される。対象ドリンクには「綾鷹650ml」、「お〜いお茶 緑茶600ml」、「緑茶伊右衛門600ml」、「世界のキッチンからソルティライチ500ml」、「ぐんぐんグルトα 快眠・快腸ケア500ml」が指定されている。

ドリンク1本実質無料

実施期間:

7月7日〜11日



対象店舗:

全国のセブン - イレブン店舗

アプリ会員限定! スムージー半額クーポンとレジェンド作者の直筆色紙抽選(7月11日〜18日)

7月11日限定で、アプリを提示して「セブンカフェ スムージー」を1杯購入するたびに、半額クーポンが配信される。クーポン利用期間は7月11日〜18日。

また、7月11日〜18日には、レジェンド作品の作者による直筆描き下ろし色紙が当たる抽選くじが実施される。会員なら期間中1日1回抽選に参加でき、各作品の抽選実施日に合わせて、『キャプテン翼』、『キン肉マン』、『ハイスクール! 奇面組』、『聖闘士星矢』の4作品が対象として登場するという。

スムージー半額クーポンとレジェンド作者の直筆色紙抽選

実施期間:

7月11日〜18日



対象店舗:

全国のセブン - イレブン店舗

店頭で先着プレゼント! オリジナルステッカー配布(7月11日午前11時～)

7月11日午前11時より、店頭レジにて先着100枚限定で「セブン - イレブンの日」のオリジナルステッカーがプレゼントされる。セブンカフェやおにぎり、金のハンバーグ、配送トラックをデフォルメしたスマホケースにも貼れるデザインとのことだ。

オリジナルステッカー配布

実施期間:

7月11日午前11時～



対象店舗:

全国のセブン - イレブン店舗

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✅クーポン利用期間など詳細はこちら!

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今週は、ランチに使えるマクドナルドの無料サイズアップから、セブン‐イレブンの無料・実質無料キャンペーン、ピザハットの810円ピザまで、日常使いしやすいお得企画がそろっている。期間限定や枚数限定のキャンペーンもあるため、気になるものは終了前にチェックしてみてほしい。